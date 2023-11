Nova moč v slovenski reprezentanci?

Poraz in zmaga sta izkupiček slovenskih košarkaric po koncu prvega cikla kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025. Slovenke so v nedeljo pred domačimi navijači dosegle izredno pomembno zmago nad Bolgarijo, ki je Slovenkam ohranila upanje na uvrstitev na novo veliko tekmovanje. Selektor Georgios Dikaioulakos se je po koncu srečanja obrnil tudi proti prihodnosti in morebitni novi naturalizirani igralki v izbrani vrsti, ki jo naslednja uradna preizkušnja zdaj čaka šele čez leto dni.

Slovenske košarkarice so v nedeljo na svoji drugi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo zabeležile svojo prvo zmago. Na Kodeljevem so Slovenke z 78:63 ugnale Bolgarijo in po visokem porazu proti Madžarski zadržale možnost za preboj na naslednji Eurobasket. To je bila hkrati prva zmaga ženske izbrane vrste na uradnih tekmah po letošnjem februarju, ko so v kvalifikacijah za domače evropsko prvenstvo visoko nadigrale Albanijo.

Zatem je sledilo domače evropsko prvenstvo, na katerem so se Slovenke po treh porazih z močnim grenkim priokusom ob pomlajeni zasedbi ekspresno poslovile, zdaj pa so pod vodstvom Georgiosa Dikaioulakosa obrnile nov list in dosegle pomembno zmago v boju za veliko tekmovanje. "V prvem polčasu smo bili res počasni, pasivni, brez energije. Pomembno je, da smo se med polčasom zbrali, dvignili našo raven koncentracije, sledili načrtu in vse se je odvilo, kot smo si želeli. Igra, ki smo ji pokazali v drugem polčasu, je odraz naše ekipe. Zadovoljen sem s tema dvema tekmama, seveda se je poznalo, da nam manjka naša vodja ekipe Teja Oblak, kar ni enostavno, ker gre igra skozi njene roke. Je pa ekipo na parketu dobro vodila Eva Lisec, ki je dala svoje na igrišču in dekleta so ji sledila," je po koncu srečanja dejal Grk na slovenski klopi.

Slovenke so na Kodeljem dosegle zanesljivo zmago. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Naslednja tekma šele čez leto dni

Reprezentanco zdaj naslednje srečanje v kvalifikacijah čaka šele čez leto dni, ko bosta sledili tekmi s Finsko in Madžarsko, ki bosta še veliko bolj orisali razmerje moči v slovenski skupini B. "Ker smo mlada ekipa, nam bo ta premor zdaj dobro del. Poleti se bomo znova zbrali, opravili trening kamp in videli, kako napredujejo naša mlada dekleta, ki jih podrobno spremljamo že med sezono. To sta bili dve različni tekmi. Na tekmi z Bolgarijo smo imeli že v prvem polčasu ogromno odprtih metov, a jih nismo zadeli. Madžarska pa je res odlična z ekipo z odličnimi obrambnimi igralkami, ki so nam onemogočale delo v napadu," je dejal Dikaioulakos.

Ta je po srečanju z Bolgarijo namignil, da bi se v naslednjem kvalifikacijskem oknu Sloveniji lahko pridružila tudi nova naturalizirana moč. Po slovesu Shante Evans Slovenija namreč še ni našla nove pomoči, čeprav so bili načrti pred Eurobasketom drugačni, a so se ti na koncu izjalovili. "Želimo si pomoči naturalizirane igralke. Ne vemo, ali bo z nami že poleti, ker se takrat odvija liga WNBA. A verjamemo, da bo z nami v naslednjem kvalifikacijskem oknu, ki bo čez leto dni," je optimističen grški strokovnjak, ki je prepričan, da se slovenska izbrana vrsta lahko uvrsti na veliko tekmovanje.

Kdo bo zapolnil vrzel po odhodu Shante Evans? Foto: Vid Ponikvar

Na prvenstvo bodo napredovale zmagovalke skupin ter štiri najboljše drugouvrščene reprezentance. Zadnje bodo razvrščene na podlagi uradnih Fibinih košarkarskih pravil, upoštevani pa bodo rezultati vseh odigranih tekem. "Gremo tekmo za tekmo in zdaj verjamemo, da lahko dobimo vsako tekmo. To je vse, zmagati moramo na vseh obračunih, kar mislim, da nam lahko uspe, in potem verjamem, da to dovolj za Eurobasket. Enostavno," je dodal Dikaioulakos.

Eva Lisec je na dveh tekmah skupno dosegla kar 54 točk. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Izjemno breme je na tekmah z Madžarsko in Bolgarijo nosila Eva Lisec, ki je proti Bolgariji ob statističnem indeksu 37 dosegla 28 točk, proti Madžarski pa dve manj. "Tekmo smo začele veliko premehko, Bolgarkam smo pustile, da lahko počnejo, kar hočejo. Potem pa smo se začele zavedati, ali začnemo igrati in ohranimo možnosti za evropsko prvenstvo ali pa igramo tako, kot igramo in vemo, kaj bi sledilo. Naredile smo korak naprej, korak proti temu, da zaigramo boljše. Čaka nas še veliko dela, ekipa je bila tokrat še mlajša kot na evropskem prvenstvu. Gradimo, korak za korakom, vsak mora prevzeti odgovornost, priti sem in dati svoj maksimum," je dejala 28-letna slovenska košarkarica. "Ne glede na izide prejšnjih tekem moram biti vsako tekmo stoodstoten in mislim, da se tega vsi zavedamo. Verjamemo, da se lahko prebijemo na prvenstvo, prepričana sem, da je še vse mogoče in vse odprto," je še sklenila ob odsotnosti Oblakove začasna slovenska kapetanka.

Preberite še: