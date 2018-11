Ni Dragića, je panika

Da Miami Heat ne bo posegal po visokih mestih vzhodne konference, je bilo pričakovano že pred začetkom sezone. Ekipa ni sestavljena v takšni meri, da bi lahko konkurirala za najvišje domete. Izkupiček moštva s Floride je vsega sedem zmag in dvanajst porazov.

V takšnem času pred letom je bil Miami pri desetih zmagah in devetih porazih, na koncu uspel priti do končnice, v kateri pa je v prvem krogu izgubil proti Philadelphii.

Miamiju se pozna odsotnost Gorana Dragića, ki ni igral na skoraj polovico tekmah te sezone. Če smo natančnejši, na sedmih. Zadnje štiri je izpustil zaradi težav z desnim kolenom.

Njegovo ime se spet omenja pri menjavi ekip

Foto: Guliver/Getty Images In ob njegovi odsotnosti je Miami prišel do vsega dveh zmag in zabeležil pet porazov. A na razočaranje navijačev ne bo na delu niti ponoči proti Atlanta Hawks. Skupaj z njim bosta tekmo s strani spremljala tudi Dion Waiters (gleženj) in Tyler Johnson (stegenska mišica).

Prav na sedmih tekmah je kapetan zlate reprezentance z lanskega evropskega prvenstva manjkal v celotni prejšnji sezoni. Največ jih je v zadnjih petih letih denimo izpustil v sezoni 2015/16, ko je s strani spremljal deset od skupno 82 tekem rednega dela.

Prav tako se pojavljajo govorice, da bi lahko košarkarji Miamija namerno izgubljali tekme, da bi imeli boljše izhodišče na naboru za prihodnje leto. Vendar je težko verjeti, da bi se lotili takšnega scenarija na začetku sezone.

Kapetan Miamija se je že večkrat pojavil tudi v kombinacijah pri možnih menjavah klubov, kar je v ligi NBA prava stalnica. Zdaj se govori, da bi bil Miami pripravljen zamenjati Dragića za košarkarja Washingtona Johna Walla, v zameno pa bi v prestolnico poslal še izbiro v prvem krogu prihodnjega nabora novincev za ligo NBA.