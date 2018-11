Velik preobrat na krilih izjemnega Duranta, ki je dosegel skoraj polovico točk

Golden State Warriors so imeli proti Orlando Magic težko delo. Sredi tretje četrtine so zaostajali z 18 točkami razlike, nato pa v zadnji uprizorili stampedo in prišli do zmage. Z 49 točkami je blestel Kevin Durant.

Prvaki so dvoboj z Orlandom odigrali brez Stepha Curryja, ki ima težave s poškodbo, kar so znali gostje izkoristiti in so bili večji del tekme v ospredju. Njihova najvišja prednost je znašala 18 točk (76:58) sredi tretje četrtine. A bolj, ko se je tekma približevala h koncu, bolj sta postajala vroča Kevin Durant in Klay Thompson.

Skupaj sta dosegla deset trojk, Golden State v zadnji četrtini najprej približala, nato pa popeljala do zmage. Durant je tekmo (116:110) končal pri kar 49 točkah, devetih asistencah in šestih skokih. Thompson se je lahko pohvalil z 29 točkami.

Strelsko najbolj razpoložen v noči na torek pa je bil košarkar Houston Rockets. James Harden je bil sicer s 54 točkami, 13 asistencami in osmimi skoki prvo ime tekme, vendar ni dobil končnega zadoščenja, saj so Washington Wizards s 135:131 slavili zmago.

Miami Heat Gorana Dragića in Dallas Mavericks Luke Dončića tokrat nista bila aktivna. Miami bo na delu v noči na sredo, vendar še ni znano, ali bo poškodovani Dragić pripravljen za igro, Dončić pa bo aktiven v noči na četrtek.