Nekdanji tvorec pravljice Olimpije: Ljubljana potrebuje evroligo

Nedeljska tekma v hali Tivoli je navdušila košarkarske ljubitelje. Cedevita Olimpija je še drugič v sezoni na kolena spravila Partizan. Po napetem koncu je ljubljanska ekipa slavila z 81:79 in tako ostala v odličnem nizu zmag. Poleg izjemnega vzdušja in dobre košarkarske predstave z obeh strani pa je za nekaj nostalgije poskrbel tudi pridih zgodovine, ki ga je nosila nedeljska tekma. Na tej tekmi sta se namreč obe ekipi v posebnih dresih poklonili tudi časom Jugoslavije in uspehom iz zgodovine.

"V nedeljo je bil v Tivoliju res prekrasen ambient. Že dolgo nisem videl dvorane v takšnem vzdušju, toliko glasnosti enih in drugih navijačev. Bil je res lep dogodek, pika na i pa je bila zmaga Olimpije in mislim, da nam bo vsem, ki smo bili včeraj v dvorani, ta dogodek še nekaj časa ostal v spominu. V meni je prebudil tudi nekaj nostalgije, na dobre stare čase, ko je bila dvorana več ali manj ves čas tako razprodana kot je bila tokrat, ob tem pa me je tekma spomnila tudi na čase odličnih iger Olimpije," je o nedeljski tekmi dejal Zmago Sagadin.

Danes 69-letni Sagadin velja za enega od najuspešnejših slovenskih trenerjev, ki je v svoji karieri kot trener osvojil 25 državnih in mednarodnih lovorik. Bil je tudi eden od začetkov pravljice Uniona Olimpije, ki je pod njegovim vodstvom naredila prve korake k veliki evropski prepoznavnosti. Z Olimpijo je Sagadin osvojil številne lovorike. Skupaj z Ljubljančani je osvojil evropski pokal, tretje mesto v evroligi, pod njegovim vodstvom pa je ekipa osvojila tudi ligo ABA.

Nedeljska tekma in zadnje predstave slovenskih klubov so spomnili tudi na čase, ko je bila Olimpija eden od najmočnejših evropskih klubov, dobri rezultati pa so prebudili tudi ljubljanske navijače, ki so več let čakali na košarkarsko prebujenje. "Olimpija ima vsako leto precej spremenjeno ekipo, tudi letos je veliko novih igralcev, ki so potrebovali tudi določen čas. Zdaj se zadeve počasi sestavljajo. Olimpijo ima dobro ekipo, pošteno povedano, tudi zelo drago. V ekipi so tudi štirje vrhunski slovenski košarkarji in štirje vrhunski tujci, kar pomeni osem zelo dobrih igralcev. Vse skupaj jim je zdaj uspelo povezati in deluje dobro. Jaz jim želim, da jim korak za korakom uspe tudi kakšen vrhunski rezultat tako v ligi ABA kot v EuroCupu," pravi Sagadin.

Ali devetkratni slovenski trener leta verjame, da se bo v Ljubljani kmalu spet igrala evroliga? "To pa malce težje (smeh, op. p.). Zelo verjamem v projekt Partizan,glede na to, da je tu precej mladih obetavnih igralcev, ki so že večkrat dokazali, da imajo velik potencial za vrhunske košarkarje in bodo v največ dveh letih vrhunska evroligaška ekipa. O tem sem prepričan. Olimpija pa ima nekoliko drugačen projekt, in če jim bo uspelo, jim bo uspelo letos, saj je, kot sem že rekel, ekipa vsako leto zelo spremenjena. A kakorkoli, možnosti obstajajo, igrajo dobro. Še vedno imajo vse možnosti na dveh področjih oziroma na treh, če štejemo še državno prvenstvo, ki ne zanima skoraj nikogar. V tem trenutku se odpirajo vrata, tudi z odsotnostjo ruskih klubov, verjamem, da tudi za Olimpijo. Da vsaj potrka, če ne odpre velikih evropskih vrat," je prepričan eden najboljših slovenskih trenerjev.

Prvi selektor slovenske reprezentance si želi, da bi Ljubljana spet postala strah in trepet klubskih košarkarskih velikanov. "Ljubljana potrebuje evroligo. Ljubljana ima Stožice, je evropsko mesto in ima občinstvo, ki ima rado košarko. Še enkrat ponavljam. Ljubljana potrebuje košarko na najvišji ravni," je še sklenil 69-letni nekdanji trener Crvene zvezde in Heliosa.

