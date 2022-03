V iskanju novega recepta

Ob 20. uri bo v Stožicah spet vse v znamenju evropske košarke. Cedevita Olimpija je v zadnjem obdobju med najbolj vročimi ekipami v EuroCupu. Še pred kratkim je bila pri repu skupine B, zdaj ima tri kroge pred koncem odlično izhodišče, da si morda priigra celo prednost domačega terena v končnici.

Nasproti ji bo stala zasedba Umana Reyer Venice, ki ima zmago manj, a je na prvi tekmi v Benetkah preskočila Cedevito Olimpijo s 77:70. Ljubljančani vse od 26. januarja ne poznajo poraza. Prejšnji teden so se na gostovanju poigrali s favoriziranim Virtusom iz Bologne, ki ima ambicijo osvojiti to evropsko klubsko tekmovanje.

Kakšna je nadaljnja pot v neizprosni končnici V izločilne boje EuroCupa po rednem delu sezone napreduje po osem najboljših ekip iz obeh skupin v tem tekmovanju. Zaključni boji se igrajo po sistemu izpadanja po eni odigrani tekmi. V šestnajstini finala, četrtfinalu in polfinalu imajo prednost domačega igrišča ekipe, ki so bolje uvrščene na lestvici po skupinskem delu tekmovanja. Prve tekme končnice bodo odigrane 19. in 20. aprila. Četrtfinalni obračuni bodo sledili 26. in 27. aprila, obe polfinalni tekmi pa bosta 3. in 4. maja. Finalna tekma bo na sporedu 11. maja.

Član moštva iz Benetk je tudi občasni naturalizirani slovenski reprezentant Jordan Morgan

Benečani so v slovensko glavno mesto pripotovali s popotnico treh zaporednih porazov v Evropi. V zadnjem krogu so morali priznati premoč Bursasporju iz Turčije, ki je bil boljši z 80:66. Največjo nevarnost za Olimpijin koš bosta predstavljala Jordan Theodore in Michael Watt, ki v povprečju dosegata 16,4 oziroma 11,9 točke, v ekipi pa je tudi občasni slovenski reprezentant Jordan Morgan. Prav Watt je bil na prvi tekmi ob zmagi nad Cedevito Olimpijo s 17 točkami najboljši strelec italijanskega moštva, ki na prvenstvu na Apeninskem polotoku zaseda deveto mesto.

Jordan Morgan je med sezono prišel v italijansko moštvo. Foto: Vid Ponikvar

"V Stožice prihaja Umana Reyer, za naše tekmece pa bo to četrto zaporedno gostovanje. Gre za izredno kakovostno ekipo, ki je močno spremenila svojo sestavo in med drugim pripeljala dva nova igralca, Jordana Theodora in slovenskega reprezentanta Jordana Morgana. V Valencii in Bologni so bili Benečani v ospredju večino tekme, vendar niso zdržali do konca. Zagotovo je Umana Reyer ekipa, ki je med boljšimi v naši skupini. Igrajo specifično, z veliko conske obrambe in prevzemanji, zato bomo morali biti osredotočeni na njihovo igro v obrambi. Naša igra v obrambi bo morala biti fizična, boljša kot na dozdajšnjih tekmah. Zbrani bomo morali biti pri skoku, saj imajo naši tekmeci zelo atletske igralce. To bo zagotovo eden od načinov, kako doseči uspeh," pred tekmo pravi glavni trener Jurica Golemac, ki išče recept za nov evropski uspeh, hkrati pa upa, da se bo dvorana Stožice dodobra napolnila.