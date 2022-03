Nekdanji slovenski košarkar zaplaval v podjetniške vode

Čeprav je svojo športno pot začel šele pred slabim desetletjem, pa je nekdanji slovenski košarkar Simon Petrov v tem času že dodobra zagrizel v drugo kariero. Po končani igralski karieri je nekaj let ostal pri svoji prvi in danes še vedno največji ljubezni, košarki, v zadnjem času pa ga je pot zanesla v povsem drugačne vode – k zeleni energiji.

Nekdanji slovenski košarkar Simon Petrov je leta 2012 končal športno pot. Med kariero je med drugim igral za Krko, Union Olimpijo, francoski Asvel, kalil pa se je tudi v turškem Banvitu, grški Olimpiji Larisi in Olimpias Patrasu ter italijanskem Avellinu. S francoskim velikanom je osvojil francosko prvenstvo, enkrat je slovenski prvak postal z Olimpijo, štirikrat s Krko. Takoj po koncu igralske poti ga je pot zanesla v trenerstvo, kjer se je najprej spopadel z vlogo pomočnika trenerja, nato pa je tudi sam prevzel trenersko palico. Treniral je Slovan, med letoma 2017 in 2019 je vodil Krko in jo popeljal do zmage v drugi ligi ABA.

Iz trenerstva je presedlal na novo poslovno pot. Foto: Urban Urbanc/Sportida

A nato se je njegova trenerska pot ustavila, danes 46-letni Petrov pa se je odločil, da se bo v svoji drugi karieri preizkusil tudi zunaj športa. "Trenutno se ukvarjam z investiranjem v sončne elektrarne. Ko sem se odločil, da se bom preizkusil še zunaj športnih meja, sem se prijavil na enega izmed razvojnih programov v Novem mestu. S tem nekdo, ki se želi ukvarjati s podjetništvom, dobi neka osnovna znanja, predvsem v smislu ekonomije in drugega, tudi javnega nastopanja. Zdaj sem to izobraževanje končal, zdaj pa ste me ujeli ravno na začetku nove poti (smeh, op. p.)," nam je ob vprašanju, kje je Simon Petrov danes, povedal nekdanji košarkar.

V Sloveniji je nosil tudi dres Slovana. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Stkal sem tudi partnerstvo s podjetjem JB Energija. Najbrž bom v kratkem ustanovil podjetje. Ustvaril sem si bazo stikov in sodelovanj z izdelovalci sončnih elektrarn, zdaj bom začel pošiljati ponudbe strankam oziroma komurkoli, ki si želi oddati kakšno streho večjega poslovnega objekta v te namene in investicije," razlaga Petrov.

Nekdanji član Slovana in Banvita se je z ekonomijo pobliže srečal že po koncu srednje šole, a je kmalu zatem prevladala ljubezen do žoge. "Edina moja prava strast je bila vedno košarka. Po vseh teh letih je tudi ta nekoliko uplahnila in sem se zato usmeril v eno izmed najbolj splošnih možnosti. Prišel je čas, da se preizkusim tudi v drugačnih vlogah. Res je, da sem se po srednji šoli vpisal tudi na ekonomsko fakulteto, a takrat šolanja nisem končal, saj sem se v celoti posvetil le košarki. Zdaj pa sem ta nekatera znanja obnovil in tudi izpopolnil. S tem nikakor ne zapiram vrat trenerstvu. Tudi tam sem še vedno odprt za vse možnosti," nam je zagotovil Petrov, ki si tako pušča odprta vrata.

Takoj po koncu kariere v trenerstvo

Petrov ob prehodu v drugo kariero ni imel pretiranih skrbi, kako naprej. Takoj po koncu igralske kariere je vedel, da se želi ukvarjati s trenerstvom. "Že zadnjih nekaj let kariere, ko nisem bil več najmlajši, sem razmišljal bolj kot trener, tako da je šel ta prehod iz igranja v trenerstvo povsem naravno in brez težav. Vsako obdobje ima svoj čar. Ko si mlad, ne razmišljaš toliko o drugih stvareh, osredotočen si le na igro, tudi telo zmore prenesti vse napore. Potem pa začne nekoliko bolj delati glava in sem začel tudi sam nekoliko drugače razmišljati in gledati na košarko. Tudi to ima svoj čar, sem pa imel to srečo, da sem užival v obeh vlogah," pravi Petrov, ki je v Sloveniji igral v času največjega razcveta klubske košarke, kot trener pa je imel zatem veliko težjo vlogo.

Kariero je končal leta 2012 v dresu novomeške Krke. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Vidi se, da je denarja zdaj manj, zato je manjša tudi baza igralcev, ki jih lahko klub pripelje. S tem, kar imaš na voljo, potem poskušaš narediti, kar se da. Tudi to ni tako slabo, saj lahko na ta način daš več priložnosti tudi nekaterim mlajšim igralcem, ki se tako razvijajo, to je bila tudi moja želja in moj izziv. Tudi v Sloveniji se danes veliko igralcev odloči za hiter odhod v tujino, ker tukaj morda ne dobijo tolikšne priložnosti za dokazovanje in razvoj," je prepričan Petrov, ki tudi zdaj, ko ga je pot zanesla malce mimo košarke, še vedno spremlja dogajanje na košarkarski fronti.

"Seveda spremljam dogajanje v slovenski košarki, morda res nekoliko manj kot prej, a še vedno z istim veseljem. Še vedno sem v stiku z nekaterimi mojimi nekdanjimi košarkarji. Vsi bi si želeli, da bi bilo čim več slovenskih klubov v vrhu ne samo lige ABA, ampak nasploh evropske košarke. A trenutno stanje je pač takšno, da so finančna sredstva omejena in klubi so tukaj, kjer pač so. Tu mislim predvsem Krko, ki ji res iz srca želim najbolje, a to je trenutna realnost, s katero se bomo, kot kaže, morali vsi sprijazniti," pravi Petrov.

Košarkarska pot Petrova:

1995–2001 Krka

2001–2003 ASVEL Villeurbanne

2003–2004 Union Olimpija

2004–2005 Geoplin Slovan

2005–2006 AEL Limassol

2006 Bandirma Banvit

2006–2007 Olympias Patras

2007 Air Avellino

2008 Slovan

2008–2012 Krka



Kot trener:

2012–2013 Krka (pomočnik trenerja)

2013–2014 Slovan

2015–2017 Krka U19

2017–2019 Krka

V Franciji se je leta 2002 veselil naslova francoskega prvaka. Foto: Guliverimage

In če ga trenutno stanje v slovenski klubski košarki, če odštejemo Cedevito Olimpijo, ne navdušuje, pa je Petrov toliko bolj nasmejan ob spominih na svojo igralsko kariero, v kateri je 11-krat oblekel tudi dres slovenske izbrane vrste. "Najlepši del moje poti s klubi je bil v Franciji, kjer sem bil dve leti član ekipe Asvel Villeurbanne. Tam je bil tudi klub na najvišji ravni delovanja. Tisto obdobje je bilo res posebno, ker smo z ekipo leta 2002 po 21 letih suše osvojili francosko prvenstvo. Tudi življenje v Lyonu nasploh mi je bilo zelo všeč. A tudi drugje je bilo zanimivo in prijatelje sem dobil povsod, kjer sem igral, seveda tudi doma. Košarka je bila res moja strast, ko sem šel v osnovi šoli prvič na košarkarski trening, sem vedel, da ne bom izpustil več nobenega treninga," se spominja Petrov.

Koš Petrova za zmago Krke proti Olimpiji (57:56) na drugi polfinalni tekmi sezone 1999/2000 (kasneje je Krka osvojila prvenstvo):

V Sloveniji je dres Krke nosil v sezonah 1995–2001 in v letih 2008–2012, ko je tudi sklenil svojo košarkarsko pot. "Še danes sem zelo vesel, da sem igral košarko v Sloveniji, ko so bile dvorane nabito polne. Ljudje so takrat v Novem mestu živeli za šport in z nestrpnostjo pričakovali vsako tekmo. Še posebej so bili vedno v ospredju obračuni z Olimpijo. Takrat smo imeli res znanje in ekipo, da smo strli Olimpijo. Spomini na tisti čas so res lepi, bili smo mladi, res smo živeli za košarko in to nam je tudi prineslo rezultate," pravi nekdanji košarkar, ki verjame, da bo s košarko povezan za vedno, čeprav ga je pot trenutno zanesla stran od nje.

"Na tej novi poti vidim smisel, verjamem v to zeleno energijo. Čez čas bi rad to celotno delovanje dvignil še na višjo raven. Kar pa zadeva košarko, pa bi si v prihodnosti želel tudi kakšnega novega izziva na kakršenkoli način že. Tudi v karieri trenerja sem že vodil ekipo tako proti drugoligaški konkurenci lige ABA, premagali pa smo tudi že kakšnega evroligaša. V vsakem izzivu vidim nek čar in tako bo tudi v prihodnje," je še sklenil Novomeščan.

