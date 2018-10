Izjemni Luka Dončić spet čaral v ligi NBA in premagal Chicago #video

Luka Dončić je pomagal Dallasu do zmage nad Chicagom z 19 točkami, šestimi asistencami in tremi skoki.

Luka Dončić je pomagal Dallasu do zmage nad Chicagom z 19 točkami, šestimi asistencami in tremi skoki. Foto: Guliver/Getty Images

Slovenski košarkarski biser Luka Dončić je z Dallasom vknjižil še drugo zmago v ligi NBA. Telički so premagali Chicago s 115:109, Ljubljančan, ki je ponovno navdušil ljubitelje košarke z nekaterimi atraktivnimi potezami, pa je bil z 19 točkami drugi najboljši strelec gostiteljev. San Antonio je v najbolj dramatičnem dvoboju večera prizadejal boleč poraz Los Angeles Lakers in prvemu zvezdniku LeBronu Jamesu.

Luka Dončić proti Chicagu: 19 točk, met za tri 3-8, met za dve 4-6, prosta meta 2-2, 6 asistenc, 3 skoki, 1 ukradena žoga, 3 izgubljene žoge v 35 minutah in 46 sekundah.

Navijači Dallasa so v domači dvorani American Airlines Center pozdravili drugo zaporedno zmago Teličkov, ki so s 115:109 premagali Chicago in poskrbeli, da ima košarkarski klub iz Dallasa prvič po 3. aprilu 2016 pozitivno razmerje zmag in porazov v ligi NBA.

Vrhunci Luke Dončića na tekmi proti Chicagu:

Drugi najboljši strelec pri zmagovalcih

Po treh tekmah se lahko pohvali z dvema zmagama in enim porazom. Pomemben delež k novemu uspehu je prispeval Luka Dončić. Z 19 točkami (njegovo povprečje v ligi NBA po treh tekmah znaša 18,33) je bil drugi najboljši strelec gostiteljev, kar 13 pa jih je dosegel že v prvem polčasu.

Slovenski košarkarski biser se je izkazal proti Bikom iz Chicaga. Foto: Guliver/Getty Images

Pri Dallasu sta izstopala še center DeAndre Jordan z 18 točkami in 16 skoki, največ točk za Chicagu, ki v tej sezoni še vedno čaka na prvo zmago (razmerje zmag in porazov je 0:3), pa je dosegel Wesley Matthews (20). Jordan je postal prvi košarkar Dallasa, ki je po letu 1994 (Popeye Jones) zakorakal v sezono s tremi dvojnimi dvojčki na uvodnih treh tekmah.

Poteza večera Dončića Dončić je za potezo večera poskrbel v prvi četrtini, ko si je privoščil Justina Holidaya. Košarkar Chicaga ga je kril, a ga je mladi slovenski as s potegavščino tako zmedel, da za nekaj trenutkov sploh ni več vedel, kje je žoga. Dončić je nadaljeval akcijo dovršeno in z asistenco zaposlil Jordana, ki je dosegel koš.

Trener Dallasa izpostavil ključ do zmage

Dončić je 13 od 19 točk dosegel v prvem polčasu. Foto: Guliver/Getty Images Dallas ponovno ni mogel računati na najmočnejšo postavo. Harrison Barnes in Devin Harris sta manjkala zaradi poškodbe stegenske mišice, izkušeni Nemec Dirk Nowitzki ima poškodovan gleženj.

Pri gostih je bil najbolj razigran Zach LaVine. Na koncu se je lahko pohvalil s 34 točkami in izvrstnim metom iz igre, saj je zadel 11 od 15 poskusov, a svoji ekipi ni mogel pomagati do preobrata. V zadnji četrtini je občutil moč obrambne igre Nemca Maxija Kleberja (12 točk), ki ga je po dvoboju pohvalil tudi trener Dallasa Rick Carlisle.

Poudaril je, da je bila ključ do zmage trdna obramba v drugem polčasu, v katerem so gostom iz vetrovnega mesta dovolili le 48 točk.

"Gostje so bili v prvem polčasu zelo razpoloženi v napadu. LaVine je imel nor večer, Parker je bil vroč (Jabari Parker je končal dvoboj z 20 točkami, v prvem polčasu pa jih je dosegel 16, op. p.). V drugem polčasu je sledila bitka, ki je pokazala, kdo si bolj želi zmage. Moji fantje so se izkazali, vkopali v obrambi in s skupnimi močmi opravili izjemno ekipno delo," je bil zadovoljen Dončićev trener.

Chicago je sicer dobil prvi polčas z 61:59, LaVine pa je postal šele tretji košarkar v zgodovini moštva Chicago Bulls, ki je sezono odprl s tremi zaporednimi tekmami, na katerih je presegel mejo 30 točk. S tem podvigom se lahko pohvalita le še Bob Love (1971) in sloviti Michael Jordan (1986).

Raznovrstni Ayton praznih rok pri prvakih, drama v Los Angelesu

LeBron James je v napetem srečanju v Los Angelesu potegnil krajšo proti San Antoniu. Foto: Reuters Prvaki Golden State Warriors so brez večjih težav v dvorani Oracle Arena odpravili Phoenix (123:103). Najboljši strelec dvoboja je bil Stephen Curry (29 točk, met za tri točke 6/13 in osem asistenc), izkazal se je tudi Kevin Durant (22 točk, met iz igre 9/17). Pri gostih iz Arizone so Devin Booker (28), T. J. Warren (27) in novinec Deandre Ayton (20 točk, 14 skokov, 5 asistenc in met iz igre 6/11) prispevali kar 75 od 103 točk ekipe.

Gledalci v dvorani Staples Centre so na tekmi med Los Angeles Lakers in San Antonio Spurs prišli na svoj račun, saj so spremljali napeto tekmo, na kateri sta ekipi skupaj dosegli kar 285 točk. Na koncu so se veselili gostje iz Teksasa, ki so po podaljšku zmagali s 143:142. Pri zmagovalcih sta se najbolj izkazala LaMarcus Aldridge (37 točk in deset skokov) ter DeMar DeRozan (32 točk, 14 asistenc in osem skokov), pri gostiteljih pa sta na seznamu strelcev izstopala Kyle Kuzma (37) in LeBron James (32). Veliki zvezdnik lige NBA, ki je prispeval tudi 14 asistenc in osem skokov ter imel v tem pogledu natanko enak izkupiček kot tekmec Aldridge, tako ostaja brez zmage v dresu novega kluba.

Razburljivo dogajanje v podaljšku tekme v Los Angelesu:

Relive the wild OT finish between the @spurs & @Lakers, as DeRozan & LeBron each tally for 32 PTS, 14 ASTS, & 8 REBS. pic.twitter.com/PCNiz41gWn — NBA (@NBA) October 23, 2018

Jezerniki so nastopili brez Brandona Ingrama in Rajona Ronda, ki morata zaradi pretepa na dvoboju s Houstonom počivati kar na štirih tekmah.

Veliki dvoboj novincev: Dončić proti Youngu

Trae Young v tej sezoni že blesti pri Atlanti. Foto: Guliver/Getty Images Dallas se bo naslednjič v ligi NBA predstavil v noči na četrtek, ko bo gostoval pri Atlanti. To bo dvoboj, ki ga ljubitelji košarke v ZDA nestrpno pričakujejo, saj se bosta na parketu pomerila priljubljena novinca Dončić in Trae Young, ki ga je Atlanta na naboru zamenjala za slovenskega najstnika.

Young je v noči na ponedeljek blestel proti Clevelandu, dosegel 35 točk in 11 asistenc, s tem pa postal prvi novinec v ligi NBA po Stephu Curryju (2010) z vsaj 35 točkami in desetimi asistencami na srečanju.

V noči na četrtek bo na delu tudi Goran Dragić. Slovenski zvezdnik Miamija se bo na domačem parketu na Floridi pomeril z New Yorkom.

Lestvica:

