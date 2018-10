Dončićeva mojstrska ukana osvojila srca Američanov #video

O tem, kako je Luka Dončić košarkarski zvezdnik, ki za 19 let premore izjemno visoko stopnjo inteligentnosti, so se v noči na torek prepričali člani Chicago Bulls. Najbolj Justin Holiday, ki je v enem izmed napadov pokrival mladega Slovenca, nato pa postal žrtev njegove atraktivne ukane, ki je hitro postala spletna uspešnica.

Da je govora o resnični mojstrovini, priča tudi priznanje predstavnikov tekmovanja, ki so njegovo akcijo uvrstili med pet najlepših akcij večera, vse skupaj pa podkrepili s komentarjem, v katerem poveličujejo njegov trik, po katerem je sledila božanska asistenca.

Najlepših deset akcij večera v ligi NBA:

Najbolj jih je navdušila Dončićeva ukana, ko je z lažnim metom tako zmedel košarkarja Chicaga, da ta nekaj trenutkov sploh ni vedel, kje se nahaja žoga. Ko jo je zagledal, je bilo že prepozno, saj je sokolovo oko 19-letnega novinca v ligi NBA opazilo soigralca DeAndreja Jordana, ta pa je nato kronal atraktivno akcijo s košem.

Njegovo podajo so primerjali s slastno mojstrovino in uporabili všečno rimo ''Luka the rookie gives the cookie (novinec Luka je podaril piškotek). S tem se je Dončić še bolj prikupil ameriškemu občinstvu, ki se že sprašuje, kakšne bodo nove atrakcije, ki jih bo stresal z rokava v nadaljevanju sezone.

V prvem polčasu je proti Chicagu dosegel 13 točk, v nadaljevanju pa šest. Foto: Reuters Če gre soditi dan po jutru, bodo košarkarji Dallasa v tej sezoni spravljali navijače v dobro voljo. V noči na torek so še drugič v tej sezoni izkoristili prednost domačega igrišča in premagali Chicago (115:109).

Novinec Dončić je k zmagi, s katero so nadaljevali zmagoviti niz v dvorani American Airlines Center, pomagal z 19 točkami, šestimi asistencami in tremi skoki. Najbolj je bil razigran v prvem polčasu, ko je dosegel 13 točk. Morda bi jih še več, če mu dobri dve minuti pred koncem prvega polčasa v enem izmed napadov ne bi zagodlo zdravje.

Po gneči pod košem Chicaga je padel na tla in prejel udarec v levo koleno, a v nadaljevanju srečanja junaško stisnil zobe. Čeprav Američanom ni ušel podatek, da je bil to eden izmed prelomnih trenutkov, saj po tem padcu za obrambo Dallasa ni več predstavljal takšne nevarnosti kot poprej.

It looks like Wendell Carter Jr. landed on Luka’s knee off the board (you can see Luka’s reaction). Doncic came up limping pic.twitter.com/5ReB8InOKN