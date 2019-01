Poraz Dallasa skazil nov mejnik Luke Dončića #video

Danes so bile tekme v ligi NBA zaradi praznika v ZDA na sporedu nekoliko prej kot običajno. Dallas z Luko Dončićem je izgubil z moštvom Milwaukee Bucks (116:106), sicer vodilnim moštvom vzhodne konference in drugi napadalni ekipi lige v tej sezoni. To je za Dallas že četrti zaporedni poraz. Dončić, ki mu odlično kaže v glasovanju za tekmo vseh zvezd, je na tekmi proti Bucksom, kljub slabemu metu vknjižil prvi trojni dvojček v ligi NBA. Danes bodo na delu tudi košarkarji Miami Heat, ki bodo gostovali pri Bostonu.

Učinek Luke Dončića: 18 točk (4/12 za 2, 2/5 za 3, 4/5 prosti meti), 11 skokov, 10 podaj, 1 ukradena žoga, 1 blokada in 3 izgubljene žoge v slabih 33 minutah.



Povprečje v sezoni: 20 točk, 6,7 skoka, 5,1 asistence, 1,2 ukradene žoge, 3,2 izgubljene žoge, 0,3 blokade v 32 minutah.

Slovenski košarkar Luka Dončić je na obračunu z Milwaukeejem postavil nov mejnik v ligi NBA. Dosegel je prvi trojni dvojček v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Tekmo je končal pri 18 točkah, 11 skokih in desetih podajah. Mladi slovenski košarkar je tako postal drugi najmlajši košarkar v ligi NBA s trojnim dvojčkom. Dosegel ga je star 19 let in 327 dni, mlajši od njega je bil le Markelle Fultz, ki je ta izvrsten dosežek dosegel deset dni mlajši.

Dončić je tekmo začel v prvi peterki. V prvih minutah tekme je zbral koš, tri skoke in podajo, zgrešil je prvi poskus za tri točke. Po slabšem začetku Dallasa je slovenski košarkar nato obsedel na klopi.



Blokada Dončića:

Dončiću met tudi v nadaljevanju ni stekel, blestel pa je v drugih statističnih prvinah. Prvi polčas je Ljubljančan končal kot najboljši skakalec in podajalec tekme (sedem skokov, šest podaj), izredno slabo je bil razpoložen v napadu, saj je v 24 minutah dosegel le tri točke. Dallasu je po zaostanku v drugi četrtini uspel preobrat, Mavericks so v drugih dvanajstih minutah zadeli šest trojk iz desetih poskusov, košarkarji Milwaukeeja so poskusili šestkrat, a brez uspeha. Giannis Antetokounmpo je za Milwaukee že v prvem polčasu dosegel 19 točk.



Ena izmed asistenc Dončića:

This pass from Luka Doncic lol wow pic.twitter.com/mI8XK8ndvW — Def Pen Hoops (@DefPenHoops) January 21, 2019

Znova med gledalci

Dončić je v tretji četrtini na parketu prebil dobrih deset minut. 19-letni košarkar je v tretji četrtini ob srečanju z obrambo Milwaukeeja znova pristal med gledalci, tokrat je doživel bližnje srečanje z eno izmed producentk prenosa tekme. Zadnjih nekaj minut je zaradi udarca v obraz preživel na klopi. Prednost Milwaukeeja po treh četrtinah je znašala osem točk, nezaustavljivi Antetokounmpo je v 36 minutah dosegel kar 27 točk.



Bližnje srečanje Dončića s producentko:

Drugi najmlajši košarkar s trojnim dvojčkom

V zadnji četrtini je 19-letni košarkar prišel do novega zgodovinskega dosežka, potem ko mu je uspelo doseči prvi trojni dvojček v ligi NBA. Dončić je trojni dvojček dokončal pet minut in 26 sekund pred koncem tekme, ko je vpisal še manjkajočo asistenco DeAndreju Jordanu. Za Goranom Dragićem in Benom Udrihom je košarkar Dallasa postal tretji Slovenec s tovrstnim dosežkom.

Dallas se je v zaključku tekme nekoliko približal vodilni ekipi zahoda, a so Bucksi v končnici brez težav zadržali vodstvo in tekmo mirno pripeljali v svojo korist. Mavericksi še naprej ohranjajo katastrofalno statistiko na gostovanjih. Na 24 tekmah so doživeli kar 20 porazov, še vedno so daleč od mest, ki vodijo v končnico.

Podaja s katero je Luka Dončić dosegel prvi trojni dvojček:

Luka Doncic just became the second-youngest player in NBA history to record a triple-double!https://t.co/IA4KyDZTRh pic.twitter.com/8d4iLCbDJw — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 21, 2019

Pri domači ekipi je Antetokounmpo tekmo zaključil z 31 točkami in 15 skoki, Eric Bledsoe je vknjižil 21 točk. Dončić je bil z 18 točkami prvi strelec Dallasa, Jalen Brunson je dosegel dve točki manj, Jordan je obračun sklenil z dvojnim dvojčkom (15 točk, 15 skokov).

Dallas bo naslednjo tekmo odigral že jutri, ko bo doma gostil Los Angeles Clippers.

Vrhunci igre Luke Dončića na gostovanju pri Milwaukeeju:

