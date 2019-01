Svet opeva Dončića, on pa je jezen nase #video

Dvoboj med Milwaukeejem in Dallasom je bil nekaj posebnega. Zlasti za ljubitelje košarke v Sloveniji, ki so imeli prvič priložnost, da Luko Dončića, enega največjih športnih fenomenov, o katerih v zadnjih mesecih kramljajo po ZDA, spremljajo v neposrednem prenosu v zgodnjem večernem terminu.

Mladi Ljubljančan je bil s Telički na gostovanju pri Milwaukeeju, ki je upravičil vlogo favorita in dokazal, zakaj je trenutno vodilno moštvo lige NBA. Bucksi so zmagali s 116:106, izstopal je kdo drug kot Grk Giannis Antetokounmpo (31 točk in 15 skokov), Dallas pa je vpisal četrti zaporedni poraz.

Drugi najmlajši v zgodovini lige NBA

Dončić je postal šele tretji novinec Dallasa s trojnim dvojčkom. Pred njim je to v zgodovini franšize uspelo le še Dennisu Smithu Jr. (v prejšnji sezoni) in Jasonu Kiddu (štirikrat v sezoni 1994/95). Foto: Reuters Da bo tekma, odigrana 21. januarja 2019, ostala zapisana v zgodovini slovenske košarke pa tudi lige NBA z velikimi črkami, je poskrbel Dončić. Konec prihodnjega meseca bo dopolnil 20 let, proti Milwaukeeju pa je ustvaril mejnik, o katerem sanjajo številni košarkarji. Prispeval je trojnega dvojčka. V kar treh statističnih prvinah se je izkazal z dvomestnim številom.

Dosegel je 18 točk in bil prvi strelec Dallasa, dodal pa tudi 11 skokov in deset asistenc. S tem je postal šele drugi najstnik v zgodovini lige NBA, ki je dosegel trojnega dvojčka. Dosežek, ki se je hitro znašel na naslovnicah osrednjih severnoameriških medijev, pa na lica 19-letnega Slovenca ni zvabil pretiranih nasmeškov. Dončiću sta najbolj ostala v spominu pogled na semafor ob zaključnem pisku sirene (106:116) in spoznanje, da ga je znova pustil na cedilu met.

''Slabo sem igral. Nisem se dobro počutil,'' je skrušeno dejal po gostovanju, na katerem se je vpisal v zgodovino. Prvič, odkar se dokazuje v ligi NBA, je odigral tekmo tako zgodaj. Začela se je že v času kosila, Dončić pa je na tako zgodnje termine navajen, saj je z madridskim Realom ob nedeljah pogosto igral matineje.

Bilo je le vprašanje časa, kdaj mu bo uspelo

Luka Dončić je med novinci v tej sezoni lige NBA najboljši po točkah (20), tretji v skokih (6,8) in drugi v asistencah (5,2). Foto: Reuters Dončić je bil nekoliko boljše volje, ko je beseda nanesla na trojnega dvojčka, a je nato brez ovinkarjenja izpostavil glavno težavo večera. ''Vesel sem za trojnega dvojčka, a bi veliko raje videl, da bi zmagali. Nisem dobro igral. Zgrešil sem nekatere mete, ki jih ne bi smel. Glede tega bom moral še veliko delati,'' ga je jezil skromen met iz igre (6/17). Za dve je zadel le štiri od 12 metov, za tri pa je začel zadevati šele takrat, ko se je Dallas v drugem polčasu znašel v konkretnem zaostanku za Milwaukeejem.

''Trojni dvojčki so zelo redki. Ni kaj, očitno se je izkazal na treh različnih področjih. Bilo je le vprašanje časa, kdaj mu bo uspelo,'' je o odmevnem dosežku najmlajšega varovanca spregovoril trener Dallasa Rick Carlisle in dodal, da je Dallasov tabor razočaran, saj je moštvo ostalo brez zmage. Že četrtič zapored. Dallas je po prvem polčasu še vodil (59:57), nato pa so vajeti v svoje roke prevzeli gostitelji.

Najmlajši košarkar, ki je dosegel trojnega dvojčka, ostaja Markelle Fultz. Član Philadelphie, za katero v tej sezoni v povprečju dosega osem točk, štiri skoke in tri podaje, je lani aprila ravno proti Milwaukeeju prispeval 13 točk, deset skokov in deset asistenc. Fultz je bil leta 2017 številka ena na naboru lige NBA.

Najmlajši košarkarji s trojnim dvojčkom v ligi NBA:

Košarkar Klub Starost Markelle Fultz (ZDA) Philadephia 76ers 19 let in 317 dni Luka Dončić (Slo) Dallas Mavericks 19 let in 327 dni Lonzo Ball (ZDA) Los Angeles Lakers 20 let in 15 dni LeBron James (ZDA) Cleveland Cavaliers 20 let in 20 dni Dennis Smith Jr. (ZDA) Dallas Mavericks 20 let in 34 dni Lamar Odom (ZDA) Los Angeles Clippers 20 let in 65 dni John Wall (ZDA) Washington Wizards 20 let in 65 dni Earvin Magic Johnson (ZDA) Los Angeles Lakers 20 let in 75 dni

Počne stvari, ki jih njegovi sovrstniki ne morejo

Trener Mike Budenholzer in prvi zvezdnik Milwaukeeja Giannis Antetokounmpo sta poskrbela za najboljši odstotek zmag in porazov (73,9) v tej sezoni v ligi NBA. Foto: Reuters Trener Milwaukeeja Mike Budenholzer, eden izmed kandidatov za trenerja leta v ligi NBA, ni skrival navdušenja nad čudežnim slovenskim najstnikom.

''V Evropi je pri 18 in 19 letih počel neverjetne stvari, ki jih ne bi pripisali igralcu njegovih let. Zdaj počne te stvari v ligi NBA. Uvodnih 45 tekem je odigral zelo zbrano in navduševal z načini doseganja košev in podajanja žog. Zelo sem navdušen s tem, kar je pokazal za zdaj,'' je dejal 49-letni strateg, ki je edino sezono v članski košarki, zanimivo, odigral na Danskem, kot trener je največ izkušenj pridobil kot pomočnik trenerja pri San Antoniu (1996-2013), zadnjih pet let pa je bil trener Atlante.

Leta 2015 je prejel nagrado za trenerja leta, letos bi mu lahko pripadla ponovno, saj je Milwaukee zrasel v eno najboljših ekip lige, ki bo kandidirala tudi za naslov.

Pokrivanja Dončića se je na večino tekme v Milwaukeeju, ki je v dvorano Fiserv Forum zvabila 17.963 gledalcev, lotil Eric Bledsoe. Strelsko mu je onemogočil, da bi zadeval v nizih, po drugi strani pa ni mogel preprečiti številnih Dončićevih mojstrskih asistenc.

Vrhunci Luke Dončića v Milwaukeeju:

Zbral jih je 11, lahko pa bi jih bilo še več, če njegovi soigralci ne bi po njegovih podajah zgrešili številnih neoviranih metov. Nekaj jih je zgrešil tudi sam in si to po tekmi pred mikrofoni novinarjev tudi očital.

''Zadeval je velike mete, skrbel za ekipo. Pokazal je vse, kar sem od njega pričakoval,'' je dejal Bledsoe, drugi najboljši strelec Milwaukeeja. Dosegel je 21 točk, izza velike črte pa od sedmih zadel le en met. Zelo se je izkazal na parketu. Tako kot Dončić je odigral dobrih 32 minut, Milwaukee pa si je v obdobju, ko je igral, priigral kar 19 točk prednosti. Za primerjavo, Dallas je takrat, ko je zaigral Dončić, pridelal -10. Toliko, kot je znašala tudi končna razlika.