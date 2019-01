Dončić v sebi nosi Hrvata, Argentinca in Američana

Z 20 točkami, 6,7 skoka, 5,1 asistence je Luka Dončić prvo ime Dallas Mavericks, prvo ime med novinci lige NBA in košarkar, ki ga želijo tekmečeve obrambe zaustaviti. Nemočnega se je denimo počutil na zadnjem obračunu proti Indiani Pacers, pri katerih mu je za vrat dihal Victor Oladipo. Na koncu je vse skupaj zaradi slabše predstave in frustracij eskaliralo do prve izključitve v najmočnejši ligi na svetu, potem ko je prejel dve tehnični napaki – prvo zaradi ugovarjanja sodnikom, drugo zaradi brcanja žoge med gledalce.

Ponoči bo jasno, na katerem mestu bo Luka končal pri glasovanju za tekmo All-Star

Učno uro je 19-letni Dončić dobil, verjetno je novo snov dobro preučil, z mislimi pa je že pri današnjem obračunu, ki bo zaradi državnega praznika v ZDA (dan Martina Luthra Kinga) že ob 20. uri. Nasproti mu bodo stali Milwaukee Bucks, pri katerih je prvo ime Giannis Antetokounmpo. Prav Grk in LeBron James sta le tista košarkarja, ki imata več glasov za tekmo All-Star od našega Dončića. Ob šesti uri v torek zjutraj se bo glasovanje zaključilo, zanimivo pa bo videti, za koliko se bodo Lukove številke še povzpele – pri zadnjem štetju glasov je bil že pri številki 3,3 milijona.

Luka in njegove igre proti zvezdnikom lige NBA

Podobnosti med njim in legendarnim Larryjem Birdom obstajajo

Luka Dončića velikokrat primerjajo z Larryjem Birdom. Foto: Getty Images Take pozornosti si ni prislužil zaradi dejstva, da je bil na naboru izbran kot tretji košarkar, ampak zaradi svojih predstav. In tu se ne gleda le njegovega povprečja pri posameznih statističnih prvinah, temveč izstopajo njegov kreativni pristop, pogum ter odločnost, da v zaključnih trenutkih prevzame odgovornost na svoja pleča in poskuša popeljati ekipo do zmage. Odlike, ki jih imajo šampioni.

In eden od njih je bil v preteklost Larry Bird. Prav Luka so večkrat že primerjali z njim. Trener Dallas Mavericks Rick Carlisle legendo lige NBA dobro pozna, saj sta leta 1986 skupaj z Boston Celtics osvojila naslov prvaka lige NBA, prav tako pa je bil njegov pomočnik, ko je le-ta vodil Indiano med letoma 1997 in 2000.

"Zagotovo so podobnosti med njima. Takšni fantje imajo sposobnost predvidevanja dogodkov. Vidijo stvari, preden se zgodijo," pravi Carlisle, ki je izpostavil, da primarna pozicija košarkarjev ni ista: "Luka je organizator igre. Larry je imel veliko sposobnosti igrati organizatorja igre na mestu krilnega košarkarja. V zgodovini lige je bil eden prvih organizatorjev igre na trojki. In to vlogo je opravljal z izjemno vizijo in anticipacijo."

"Ima odlike Petrovića, Kukoča in Ginobila, a je Luka original"

Tudi Luka je že večkrat omenil legendarnega Dražena Petrovića, ki je Evropejcem utiral pot v ligi NBA. In Carlisle vidi nekaj podobnosti z Draženom prav v Dončiću. Foto: Guliver/Getty Images Prvi mož stroke pri Dallasu pa je primerjavo Dončića z drugimi košarkarji našel v okolici, kjer se je Luka rodil, kakor tudi Južni Ameriki. "V Luki je nekaj Kukoča (Toni Kukoč, op. p.), Petrovića (Dražen Petrović, op. p.) in Ginobilija (Manu Ginobili, op. p.). Vsi trije so znali zadeti in ustvarjati igro, na obeh koncih igrišča. A je Luka v največji meri svoj. Na več ravneh je original. V dozdajšnjem poteku sezone ga je bilo razburljivo imeti v naših vrstah in videti vse, kar mu je uspelo narediti."

A je prostora za napredek še veliko, poudarja Carlisle, ki v ligi NBA velja za enega najboljših trenerjev. Eden redkih je, ki je prvak postal kot igralec kakor tudi trener. Dallas Mavericks je namreč leta 2011 popeljal na vrh sveta.

Dennis Smith jr. bo manjkal tudi tokrat

Foto: Reuters "Na vseh področjih ima Luka prostor za napredek. Novinci imajo vedno manevrski prostor za učenje v obrambnih nalogah. A je tu že naredil viden napredek in vem, da bo šlo še na boljše. Za takšne fante je pomembno, da razumejo, da je obramba enako pomembna kot napad. Jasno, več navdušenja je, ko naredi poteze v napadu, vendar moraš v tej ligi za zmago igrati dobro tudi v obrambi. In Luka razume to ter je v tem napredoval," je še poudaril Carlisle, ki upa, da bodo njegovi igralci danes preskočili Milwaukee, kar bo zelo težka naloga.

Bucks so namreč vodilno moštvo vzhodne konference. Doma so zmagali na 20 tekmah in le štirikrat izgubili. Na drugi strani pa Dallas na gostovanjih ne blesti. Zmagal je le na štirih od skupno 23 obračunih. Vloga favoritov tako pripada Antetokounmpoju in soigralcem, a favoriti vedno ne slavijo zmage in na to upajo pri Teličkih, ki v svojih vrstah še vedno ne bodo imeli Dennisa Smitha jr., ki naj bi se ekipi priključil na tekmi z Los Angeles Clippers.

Kako glasovati?

Za svojega favorita lahko glasujete na več načinov:



- Prek spletne strani



- Prek uradne mobilne aplikacije lige NBA.



Glasovanje bo končano 21. januarja ob 23.59 po ameriškem času, torej v torek, 22. januarja, ob 5:59 po našem času. - Prek spletne strani google.com , kjer je treba v iskalnik vpisati "NBA Vote" ali "NBA All-Star Vote". Najbolj preprosta možnost je, da v iskalnik vpišete zgolj ime in priimek svojega favorita, na primer Luka Dončić, in odprla se vam bo ikona za glasovanje. Vsak dan lahko glasujete enkrat. Prek uradne spletne strani lige NBA, in sicer na povezavi nba.com/vote . Glasujete lahko za dva branilca in tri visoke igralce.- Prek uradne mobilne aplikacije lige NBA.Glasovanje bo končano 21. januarja ob 23.59 po ameriškem času, torej v torek, 22. januarja, ob 5:59 po našem času.

Kako izvedejo glasovanje?

Glasovanje za letošnjo tekmo All-Star se je začelo 25. decembra, trajalo pa bo do 21. januarja. Glasovi navijačev prinašajo 50 odstotkov glasov, 25 odstotkov bodo podali vsi košarkarji v ligi NBA, preostalih 25 pa mediji. Medtem ko navijači svoje glasove lahko oddajajo vsakodnevno (današnji glasovi štejejo celo dvojno), za trenerje in predstavnike medijev to ne velja. Oddajo lahko samo eno glasovnico, vsi skupaj pa bodo določili deset članov začetnih peterk obeh ekip. Preostalih 14 bodo določili glavni trenerji 30 ekip v ligi NBA.



Rezultate, ki bodo ponudili odgovor na vprašanje, koga bomo sredi prihodnjega meseca gledali na tekmi zvezd v dvorani Spectrum Center v Charlottu, bodo razkrili 24. januarja. Košarkarja, ki bosta ob koncu glasovanja na vrhu na vzhodu in zahodu (trenutno sta to James in Antetokounmpo), bosta potem izbrala vsak svojo ekipo med 24 košarkarji, ki bodo na voljo.



Ekipi bosta vodila trenerja, ki bosta s svojima ekipama na začetku februarja najvišje na lestvici posamezne konference.