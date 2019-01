Po četrtkovi zmagi LA Kings nad Dallas Stars ter prvem snidenju slovenskih zvezdnikov Anžeta Kopitarja in Luke Dončića se je kapetan Kraljev razgovoril o uspehih slovenskega športa. "Težko je razložiti vse te uspehe. Talent in veliko trdega dela."

Čeprav moštvu Los Angeles Kings v tej sezoni skorajda nič ne gre po načrtih, je imel Anže Kopitar po četrtkovi tekmi v domovanju Luke Dončića v American Airlines Centru kar nekaj razlogov za zadovoljstvo. S predzadnjimi Kralji so na gostovanju ugnali ekipo Dallas Stars (2:1), ki zaseda mesta, na katerih bi bili radi tudi Kalifornijci. Po zmagi je sledilo še srečanje med dvakratnim prvakom lige NHL in najboljšim novincem v NBA.

Dončić trenutno največje športno ime Slovenije

"Ta trenutek je on zagotovo največje športno ime naše države," je Kopitar dejal ob prvem srečanju z Dončićem, s katerim sta si izmenjala dresa. Insider Los Angeles Kings Jon Rosen je ob zvezdniškem snidenju pripravil zgodbo o uspehih slovenskega športa in o tem pokramljal s Kopitarjem.

"Ta trenutek je najbolj vroče športno ime v Sloveniji," je Kopitar dejal o Dončiću. Foto: Reuters

"Z Luko sva se že slišala po telefonu, a prvič sva se srečala v živo. Spremljamo se in navijamo druga za drugega. Zanimivo je, da imamo za tako majhno državo veliko športnikov, ki tekmujejo na najvišjih ravneh. Od nogometašev do košarkarjev, sam sem v NHL, smučarski skakalci so dobri, prav tako smučarji. Res fascinantno. In ne gre zgolj za en šport, ampak za več različnih športov," je 31-letnik za Lakings Insider navdušeno pripovedoval o rojakih v športu.

Od alpskih smučarjev do NBA-jevcev in SP v nogometu

Rosen je izpostavil dejstvo, da je bila Slovenija na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014 druga po številu kolajn na prebivalca. Pred njo je bila le Norveška. Ob tem je spomnil na uspehe Tine Maze, sedmo mesto hokejske reprezentance na OI, evropski naslov košarkarjev, pa na lepo število Slovencev, ki so že zaigrali v ligi NBA.

Slovenci so dvakrat zapored zaigrali na olimpijskih igrah in v Sočiju zasedli visoko sedmo mesto, v Pjongčangu so po dramatični tekmi z Norveško ostali brez četrtfinala in končali kot deveti. Foto: Reuters

Pozabil ni niti na svetovno nogometno prvenstvo leta 2010, na vodstvo Slovenije ob polčasu z 2:0 proti ZDA in na zadetek Landona Donovana proti Alžiriji v 91. minuti, ki je Slovencem preprečil napredovanje iz skupinskega dela. Kopitarja je vprašal, kako državi s tako majhnim številom prebivalcev uspevajo tovrstne stvari.

Talent in trdo delo

"Res je, imamo le dva milijona prebivalcev. Iskreno, ne znam povsem razložiti. Talent in veliko trdega dela. Jaz sem moral na Švedsko, Luka je bil dolgo v Španiji. V določenem trenutku razvoja kariere doma tekmovanja niso več na ustrezni ravni. Če želiš slediti sanjam, moraš oditi v tujini," je razmišljaj Gorenjec.

"Res je, imamo le dva milijona prebivalcev. Iskreno, ne znam povsem razložiti. Talent in veliko trdega dela." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ob tem je pojasnil še, "da je na Jesenicah glavni hokej, da so v Ljubljani skorajda vsi športi, Maribor pa je najbolj znan po nogometu. Precej vsestransko. Nekoč smo imeli šest ali sedem košarkarjev v ligi NBA, kar je neverjetno. Mi (hokejska reprezentanca, op. p.) smo se dvakrat uvrstili na olimpijske igre, kar je prav tako lep dosežek."

O tem, ali bo konec aprila pomagal reprezentanci na SP, če Kralji ne bodo videli končnice, še ne razmišlja. Kot pravi, je osredotočen na igre z LA Kings. Foto: Reuters

Za zdaj osredotočen na klubsko dogajanje

Kopitar, ki bo s soigralci spet na delu danes, ko bodo serijo gostovanj končali pri Coloradu, je v pogovoru za MMC dejal, da o morebitni priključitvi reprezentanci za SP divizije I, skupine A (konec aprila) v Kazahstanu še ne razmišlja, saj je povsem osredotočen na klubsko dogajanje.



Preberite še: