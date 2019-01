Dončić po izključitvi dobil lekcijo trenerja #video

Trener Indiane Pacers Nate McMillan je vedel, na kateri gumb mora pritisniti pri Luki Dončiću. V obrambi ga je namreč pokrival Victor Oladipo, ki slovenskemu košarkarju ni pustil dihati.

Učinek Luke Dončića: 8 točk, met za tri 0/5, met za dve 3/9, prosti meti 2/4, 6 asistenc, 5 skokov, 3 ukradene žoge, 2 izgubljeni žogi v 24 minutah in 29 sekundah. Povprečje v tej sezoni: 20,0 točke, 6,7 skoka, 5,1 asistence, 1,2 ukradene žoge, 3,2 izgubljene žoge, 0,3 blokade v 32 minutah.

Ker 19-letniku igra ni stekla, kot si je želel, se je v njem začela nabirati nejevolja. Prvo tehnično napako je dobil, ker je nekaj zabrusil sodniku. "Sodnik mi je na začetku tekme dejal, da je bilo nekaj manjših prekrškov in da jih niso piskali. Pri zadnjem sem jih dobil po glavi in ga le vprašal, ali je to tudi majhen prekršek," je Dončić razložil, zakaj je dobil prvo tehnično napako. Priznal je, da se na tej tekmi ni počutil najbolje: "Nisem igral dobro. To je bila ena najslabših tekem. Frustriran sem bil."

Izključitev Luke Dončića

Trener se je po tekmi pogovoril z njim

Drugo je prejel tri minute pred koncem tretje četrtine, ko je Dallas zaostajal s 65:78. Po prejetem košu je žogo brcnil v zrak, ta pa je pristala med občinstvom. Sodnik mu je nemudoma dosodil drugo tehnično napako, kar je pomenilo predčasen odhod pod prho.

"Želel sem le igrati nogomet, nisem želel žoge nabiti med gledalce," je sprva z nasmeškom na obrazu dejal Dončić. Na vprašanje, ali ni vedel, da je to prepovedano, je odgovoril: "Nisem vedel, da se to zgodi. V Evropi so drugačna pravila."

Zaveda se, da je storil napako, ki je ne bo več ponovil: "Vsak naredi nekaj slabih stvari v življenju. Ne bo me ustavilo. Čez dva dni imamo že novo tekmo. V ligi je dobro to, da je naslednja tekma tako blizu."

Po tekmi, ki jo je Dallas izgubil z 99:101, je sledil tudi pogovor s trenerjem Rickom Carlislom, ki bi v zadnji četrtini Dončića krvavo potreboval: "Izpostavil sem pomembne vidike, zakaj se te stvari ne smejo dogajati in se jim moramo izogniti. Še bodo takšne noči v ligi NBA, vendar mora igrati naprej. Potrebujemo ga. Na smemo si privoščiti, da bi ga izgubili, prav tako ne kakšnega drugega igralca."

Izključen je bil že v Evropi

Sicer pa Luka ni bil prvič v življenju izključen. Verjetno se spomnite evroligaške tekme proti Valencii. V enem izmed protinapadov, ko je šel proti košu, se je zagradil s komolcem, s katerim je nehote razbil nos Tiborju Pleissu. Sodniki so sprva okrvavljenemu Nemcu dosodili nameren prekršek, nato pa po ogledu videa spremenili svojo odločitev.

A to še ni bil razlog za izključitev. V enem od naslednjih napadov so mu sodniki dosodili še prekršek v napadu. Začela se je besedna vojna in svoje je povedal tudi sodnikom, zaradi česar mu je prav slovenski sodnik Damir Javor pokazal tehnično napako, kar je pomenilo izključitev. Z odločitvijo sodnikov se ni strinjal. Skoraj je že zapustil parket, a se je vrnil in s slovenskim delivcem pravice izmenjal nekaj besed, nato pa v besu zbrcal hodnik, ki vodi do slačilnice.

"Luka se mora učiti. Mora biti pameten in narediti vse, da ostane na parketu, pa če se mu godi krivica ali ne," je takrat dejal njegov trener Pablo Laso, podobno pa zdaj razmišlja tudi trener Dallasa.

Naslednjo tekmo bo Dončić odigral v ponedeljek, in sicer ob normalnem času za Slovence. Ker je v ZDA praznik, bo tekma proti Milwaukee Bucks že ob 20. uri