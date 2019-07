Nasproti bo stopil tudi Dončiću in Dragiću #video

Slovenski selektor Rado Trifunović ima kljub reprezentančnemu premoru polne roke dela s košarkarji, ki se pripravljajo na novo klubsko sezono. Tako je že treniral skupaj z Blažem Mesičkom in Žigo Dimcem, kmalu pa bodo pod njegovo taktirko vadili še Zoran Dragić, Edo Murić, Luka Dončić in verjetno še kdo.

"Nima smisla, da plačujejo individualne trenerje. Kot Košarkarska zveza Slovenije smo jim stopili naproti. Za nadaljnje sodelovanje je namreč prav tako pomembno grajenje odnosa," poudarja Trifunović, ki se je letos poleti mudil v poletni ligi v ZDA.

V Dallasu se učil ameriških in kazal evropske prijeme

Kot gost je bil pri Dallas Mavericks našega Luke Dončića, vendar je bilo bolj v ospredju trenersko usposabljanje kot pogovor o novincu sezone lige NBA. "Bila je nova izkušnja. Vidiš nove stvari. Na košarko gledajo drugače kot v Evropi. Spoznaš novosti, ki jih v Evropi ne uporabljamo. Zelo spoštujejo evropsko košarko, zanima jih, kako branimo, sistematično napadamo ... Zato vsak klub praktično pripelje kakšnega evropskega trenerja. Jaka Lakovič je bil denimo pri LA Clippers, lani pa sva bila skupaj pri Minnesoti." Lani sta bila z Lakovičem skupaj pri Minnesoti, letos je bil Trifunović pri Dallasu, Lakovič pri LA Clippers. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Reprezentančni premor bo sicer trajal vse do februarja, saj je Mednarodna košarkarska organizacija FIBA prečrtala novembrsko kvalifikacijsko okno za evropsko prvenstvo 2021.

Slovenija je imela pri žrebu srečo, saj bo v skupini igrala skupaj z Avstrijo, Madžarsko in Ukrajino. Povrhu vsega se tri najboljše ekipe uvrstijo na EuroBasket, kar naši izbrani vrsti ne bi smelo povzročati preglavic.

Reševanje težave z višino

"Žreb je bil lahek na papirju. Zadovoljen sem, da smo dobili Ukrajino in smo se izognili Italiji, ki je kot gostiteljica prvenstva neposredno uvrščena na EuroBasket. Tekme proti njej bodo namreč neregularne. Madžari so na papirju lahki, a so dobro igrali kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Zadnjo tekmo proti Hrvaški so dobili za 25 točk. Avstrija je odigrala dobre tekme proti Srbiji. Najpomembnejše bo, da se zberemo v dobri zasedbi in da imamo konstantno ekipo. Ne tako kot v zadnjih kvalifikacijah, ko smo morali nenehno menjati. Za zdaj dobro kaže. Imeli bomo Jako Blažiča, Eda Murića, novinca Martina Kramplja. Bomo videli, kam bo šel Zoran Dragić," pojasnjuje Trifko.

Velika težava slovenske izbrane vrste je višina. Za zdaj sta aktualna le Gašper Vidmar in Žiga Dimec. Pri prvem bo predvsem pomembno zdravstveno počutje, zlasti njegove težave s kolenom: "Z Gapijem še nisva govorila o tem, bova septembra. Videli bomo, kako bo naprej. Poskušal ga bom prepričati, da bi še igral, ne vemo pa, kakšno je stanje z zdravjem."

Napad na olimpijske igre z Dončićem

Višina bo zelo pomembna, česar se zaveda. Pomanjkanje višine pod obročem so tekmeci v zadnjih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo s pridom izkoriščali, a je časa za iskanje rešitev dovolj, poudarja prvi mož stroke. "Sedem mesecev imamo časa, ker so prvo okno odpovedali. Bomo videli, v kakšnem ritmu bodo košarkarji. Do takrat bomo našli rešitev," je povedal Trifunović in s tem hkrati odgovoril, da imajo dovolj časa, če bodo za kvalifikacije morda iskali tudi kakšno alternativno rešitev, kot je naturalizacija visokega košarkarja.

Vesel bi bil, če bi bil Gašper Vidmar zdrav in bi lahko pomagal Sloveniji. Foto: Žiga Zupan/ Sportida

Zato pa ga veseli dejstvo, da ima Slovenija lepe možnosti, da si zagotovi vstopnico za olimpijske kvalifikacije, ki bodo prihodnje leto. Fiba bo namreč pri razvrščanju ekip v kvalifikacijske skupine upoštevala lestvico, na kateri je Slovenija visoko. "Imamo kar dobro možnost. Na svetovnem prvenstvu bomo navijali za evropske države. Kar lepa možnost se nam odpira. Francozi, Srbi, Španci in tudi Turki morajo odigrati svoje," je proti prihodnosti še pogledal Trifunović, ki verjame, da bo ob pozitivnem razpletu Slovenija prihodnje leto spet igrala v močni zasedbi z Luko Dončićem na čelu.