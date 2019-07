Odprta pot prvakov do EuroBasketa

Od vrha Evrope do boja z Ukrajino, Avstrijo in Madžarsko.

Od vrha Evrope do boja z Ukrajino, Avstrijo in Madžarsko. Foto: Vid Ponikvar

Kar trinajst zaporednih nastopov na evropskih prvenstvih je od osamosvojitve naprej zbrala slovenska košarkarska reprezentanca. Zadnjega, na nepozabnem EuroBasketu 2017, je končala na najlepši mogoč način – na vrhu Evrope. Da bi se lahko podala na pot branjenja zlata in nadaljevala niz zaporednih nastopov, bo četa selektorja Rada Trifunovića v kvalifikacijah morala osvojiti enega od prvih treh mest v skupini F.

Vanjo je med žrebom Slovence kot prve nosilce skupine potisnil nekdanji "zmajček" iz Gruzije Vladimer Boisa, kmalu zatem pa jim kot tekmece namenil še Ukrajince, Madžare in Avstrijce. Gre za skupino, ki bi evropskim prvakom morala omogočati prepričljiv preboj na srečanje najboljših evropskih ekip. Spomnimo, slednjega bodo leta 2021 gostile Nemčija (Köln, Berlin), Italija (Milano), Gruzija (Tbilisi) in Češka (Praga).

Kvalifikacijske skupine za EuroBasket 2021 Skupina A: Španija, Poljska, Izrael, ekipa iz dodatnih kvalifikacij 1.

Skupina B: Rusija, Italija, Severna Makedonija, Estonija.

Skupina C: Litva, Češka, Belgija, ekipa iz dodatnih kvalifikacij 2.

Skupine D: Hrvaška, Turčija, Nizozemska, Švedska.

Skupina E: Srbija, Finska, Gruzija, ekipa iz dodatnih kvalifikacij 3.

Skupina F: Slovenija, Ukrajina, Madžarska, Avstrija.

Skupina G: Francija, Nemčija, Črna gora, ekipa iz dodatnih kvalifikacij 4.

Skupina H: Grčija, Latvija, BiH, Bolgarija.



Iz dodatnih kvalifikacij se bodo v zaključni boj za EP 2021 uvrstile še štiri reprezentance (Albanija, Belorusija, Danska, Slovaška, Ciper, Romunija, Luksemburg, Kosovo, Velika Britanija, Švica, Portugalska ali Islandija).

Rado Trifunović je po spodletelem poskusu preboja na SP 2019 ostal na selektorskem položaju. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Kako na EuroBasket 2021? Na prvenstvu bo poleg štirih gostiteljev nastopilo še 20 reprezentanc. V kvalifikacijah bo dvaintrideset reprezentanc razdeljenih v osem skupin, tekme pa bodo odigrane v treh kvalifikacijskih oknih (17.–25. 2. 2020, 23. 11.–1. 12. 2020 in 15.–23. 2. 2021). Na prvenstvo se bodo uvrstile po tri ekipe iz vsake skupine. V skupinah, v katerih bodo tudi Nemčija, Italija, Češka ali Gruzija, bosta poleg ene od teh reprezentanc napredovali še dve.

Foto: Getty Images Brez Dončića, da bi videli Dončića

Prvo od treh kvalifikacijskih oken bo Fiba odprla ob koncu februarja, preostali okni pa sta predvideni še v novembru 2020 in februarju 2021. To pomeni, da reprezentance vnovič ne bodo mogle računati na košarkarje iz lige NBA in evrolige. Za Slovenijo to pomeni, da bo februarja nastopila brez Luke Dončića in verjetno še brez Vlatka Čančarja, medtem ko pa je usoda Klemna Prepeliča odvisna od tega, ali ga bo Real posodil drugemu klubu. Slovenija bo kljub temu v tej skupini favorit. Preboj na EuroBasket 2021 pa ponuja tudi realno možnost, da reprezentančni dres vnovič obleče tudi Dončić. Pri Košarkarski zvezi Slovenije ob tem upajo, da se bo to zgodilo že prihodnje poletje, saj si obetajo posebno vabilo za dodatne olimpijske kvalifikacije.