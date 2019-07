Tretji polčas: Slovencem gre po porazu v nos Gruzija brez dvorane

Kmalu po tem, ko je prvi mož evropskega oddelka Mednarodne košarkarske zveze Turgay Demirel naznanil, da bo prihodnje evropsko prvenstvo potekalo v Nemčiji (Berlin in Köln), Italiji (Milano), Gruziji (Tbilisi) in na Češkem (Praga), je razočarani generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Rašo Nesterović čivknil: "Vsaka organizacija upošteva pravila in merila, ki jih postavlja. Kot kaže, to ne velja za Fibo. Žalostno, a resnično." Njegove besede so se nanašale na Gruzijo, ki se je v boj za EuroBasket 2021 podala brez dvorane, a je bila uspešna, medtem ko pa je Slovenija, skupaj z Madžarsko in Estonijo, ostala praznih rok.

Every normal organization follows and obey the rules and standards they make.

Obviously that doesn’t count for @FIBA @EuroBasket🤔 Sad, but true. — Rašo Nesterović (@NesterovicRaso) July 15, 2019

"Čestitke, toda …"

Bolj diplomatsko takten je bil ob našel klicu predsednik KZS Matej Erjavec, čeprav se je tudi on obregnil ob fantomsko dvorano v Tbilisiju. "Naši prijateljski zvezi iz Gruzije čestitam za izbor in jim želim dober skupinski del prvenstva. Toda dejstvo je, da je v pogodbi s Fibo zapisano, da mora kandidatka imeti primerno dvorano. Gruzinci pa so v München pripotovali s predsednico države, ki je zagotovila izgradnjo dvorane do leta 2021. Kot kaže, je to zadostovalo. Odbor jim je dal priložnost," pravi Erjavec, ki je sicer kot član odbora Fiba Europe tudi glasoval o gostiteljih prvenstva.

KZS in Ljubljana ne bosta gostila EuroBasketa 2021. Foto: Vid Ponikvar

Pričakovano razočaranje

Barva Erjavčevega glasu ne kaže na pretirano slovensko poklapanost. "Iskreno, nekaj podobnega sem pričakoval. Vsaj po tem, ko sem o kandidaturah govoril z ostalimi člani odbora. Vedel sem, da je Nemčija zanesljivi gostitelj, saj se je edina potegovala za zaključni del. Tudi o Italijanih in Čehih nisem dvomil. Upal sem na boj za četrto mesto, čeprav nikakor nisem mogel spregledati dobrih povezav Gruzije s Fiba Europe," pravi prvi mož slovenske košarkarske zveze, ki je bila tako deležna drugega poraza. Pred leti je namreč KZS, tedaj še pod vodstvom Dušana Šešoka, skupaj z ostalimi zvezami republik nekdanje Jugoslavije neuspešno kandidirala za svetovno prvenstvo 2010. Bolj uspešni so bili Slovenci pri potegovanju za EuroBasket 2013, a tedaj kot osamljeni kandidati.

Iz Münchna praznih rok. Foto: Sportida Usodna podpora Tomaševiću?

Je morda Slovenija prvenstvo "zapravila" že spomladi, ko je odločno podprla Dejana Tomaševića za predsednika Fiba Europe, a ta naposled proti Turgayu Demirelu ni imel nikakršnih možnosti? "Morda je vlak tedaj res dokončno odpeljal. A verjamem, da bi odpeljal tudi v nasprotnem primeru. Ne gre pozabiti, da je Slovenija gostila prvenstvo leta 2013, Gruzija in Češka pa že dolgo ali še nikoli nič. Tudi v Italiji velikega tekmovanja že lep čas niso gostili," je z rameni skomignil Erjavec.

Iskrica olimpijskega upanja

O tem, ali bo morda Slovenija kandidirala za EuroBasket 2025, je še prezgodaj govoriti. "Vprašanje je, ali bom s sodelavci tedaj še v sedlu," v smehu odgovarja predsednik KZS, ki zdaj upa vsaj na posebno vabilo za nastop v olimpijskih kvalifikacijah 2020. Kot pravi Erjavec, bo Slovenija "wild card" dobila, če na letošnjem svetovnem prvenstvu na Kitajskem ne bo prišlo do strmoglavljenja evropskih velesil. Še pred tem pa Slovenijo čaka žreb kvalifikacijskih skupin za EuroBasket 2021. Ta bo na sporedu prihodnji ponedeljek.