"Stanje Ognjena Kuzmića je zelo resno"

Socialna omrežja so v nedeljo preplavila sporočila s pozitivnimi zapisi, ki so bila namenjena Ognjenu Kuzmiću. Oglašali so se klubi in košarkarji, vsi v želji, da bi 29-letni srbski košarkar okreval po hudi prometni nesreči, v katero je bil udeležen v zgodnjih nedeljskih urah.

Srbski in bosanski mediji so ob tem kar tekmovali, kdo bo svojim naslovnikom posredoval nove podrobnosti o avtomobilskem trku na cesti Banjaluka-Prijedor, zato se je še drugič v nekaj urah oglasil tudi igralčev novi delodajalec. "Stanje je še naprej zelo resno," so sporočili iz KK Crvena zvezda in potrdili, da Kuzmič leži v sobi za šok urgentnega oddelka beograjskega kliničnega centra, kamor je bil prepeljan s helikopterjem iz Banjaluke.

Sırp pivot Ognjen Kuzmic, sabaha karşı bir trafik kazası geçirdi. Gelen ilk bilgilere göre Kuzmic, baş ve göğüs bölgesinden yaralandı. (@sarenaczoran) pic.twitter.com/qf5KZcthYc — Yarısaha Basket (@YarisahaBasket) July 14, 2019

"V skladu z zdravniškimi navodili klub ne bo naznanjal konkretnih podatkov o zdravstvenem stanju, ki je spodbudno, a še vedno zelo resno. Prosimo pa medije, da spoštujejo zasebnost družine Kuzmić ter zahtevnost položaja, v katerem se je znašel reprezentant Srbije in našega kluba," še sporočajo rdeče-beli.

Twitter so preplavile dobre želje, namenjene Ognjenu Kuzmiću

Kuzz brate🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻💪🏻💪🏻💪🏻 jaci si ti od svega!! — Vladimir Stimac (@stimac15) July 14, 2019

Ognjene pobedi! 🙏💪🏀



Nakon teške saobraćajne nesreće, našem reprezentativcu Ognjenu Kuzmiću želimo da se brzo i u potpunosti oporavi od zadobijenih povreda! pic.twitter.com/mnKW6r7MUJ — Košarkaški savez SRB (@KSSrbije) July 14, 2019

Ognjen Kuzmić 🙏🙏🙏 — Dzanan Musa (@DzMusa) July 14, 2019

Prayers and thoughts to Ognjen Kuzmic. I really wish him the best and a speedy recovery https://t.co/bw35ws48Iw — Nicolas Batum (@nicolas88batum) July 14, 2019

Stay strong Ognjen Kuzmic, our thoughts and prayers are with you@kkcrvenazvezda @EuroLeague — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 14 July 2019

🙏 Best wishes go to Ognjen #Kuzmic who was involved in a serious car accident.@kkcrvenazvezda @EuroLeague — FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) 14 July 2019

Wishing the 1x NBA champion Ognjen Kuzmic a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/IZ3skpxz2a — Warriors Nation (@WarriorNationCP) 14 July 2019

Wishing Ognjen Kuzmic a quick recovery from the Baskonia family. Best wishes 💪🏻 — Saski Baskonia (@Baskonia) 14 July 2019

Stay strong Ognjen Kuzmic. We all rooting for you.#WeNotMe pic.twitter.com/ayTXOuHsKt — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) 14 July 2019

💪 Best wishes to Ognjen Kuzmic for a rapid recovery from everyone at @fcbbasket — Barça Basket (@FCBbasket) 14 July 2019

🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Kuzmic — Zoran Dragic (@zoran_dragic) 14 July 2019