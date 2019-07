Veliki boj Ognjena Kuzmića se nadaljuje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Da bi se izognil medijski tekmi za novimi informacijami, novi delodajalec Ognjena Kuzmića javnost vse od nedeljske prometne nesreče redno obvešča o stanju 29-letnega srbskega reprezentančnega centra, ki se je letos iz madridskega Reala vrnil v rdeče-belo beograjsko družino.

"Operacija, ki jo je izpeljala zdravniška ekipa urgentnega centra, je bila uspešna. Kirurški poseg je odpravil hude maksilofacialne poškodbe, ki jih je Ognjen utrpel v prometni nesreči. Operacija je bila potrebna, da se čeljust in drugi poškodovani deli obraza postavijo v anatomski položaj, kar bo Ognjenu omogočilo neovirano dihanje," so v zadnjem sporočilu zapisali pri KK Crvena zvezda. V klubu dodajajo, da je košarkarjevo stanje stabilno, a še leži v komi, "njegovo zdravljenje in okrevanje pa sta v skladu z načrti zdravniške ekipe".

Spomnimo, Kuzmić je bil v noči s sobote na nedeljo udeležen v hudo prometno nesrečo na magistralni cesti Banjaluka-Prijedor v BiH. Center evropskih podprvakov naj bi se kot sopotnik v porscheju znašel na nasprotni strani vozišča, nato pa trčil v zadnji del nasproti vozečega vozila BMW. Kmalu po nesreči je bil s helikopterjem prepeljal v Beograd.