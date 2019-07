Srbski center po hudi prometni nesreči v komi

Pri KK Crvena zvezda so potrdili zapise v številnih medijih s področja nekdanje skupne države o hudi prometni nesreči 29-letnega in 214 centimetrov visokega srbskega centra Ognjena Kuzmića. Kot sporočajo iz beograjskega kluba, si je huje poškodoval glavo in prsni koš. Trenutno leži v komi beograjskega kliničnega centra, kamor je bil prepeljan s helikopterjem.

Do nesreče je prišlo v zgodnjih nedeljskih jutranjih urah na magistralni cesti Banjaluka-Prijedor. Kuzmić naj bi s porschejem zašel na nasprotno stran vozišča in trčil v zadnji del nasproti vozečega vozila BMW. Kot poroča portal Blic, je bil v tem vozilu kot sopotnik znani boksar Dražan Janjanin, a jo je odnesel brez hujših poškodb.

Spomnimo, Kuzmić se je kot eden od zvezdnikov letošnjega prestopnega roka pred časom iz madridskega Reala, kjer so ga zavrle zdravstvene težave, vrnil v Crveno zvezdo. Pred tem je med drugim igral tudi za Panathinaikos in Golden State. Pečat je pustil tudi v srbski reprezentanci, s katero je bil na za Slovenijo zgodovinskem in predvsem zlatem EuroBasketu 2017 podprvak.

Twitter so medtem preplavile dobre želje, namenjene Ognjenu Kuzmiću

