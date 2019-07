Smrti je zrl v oči, zdaj slavi največjo zmago

Po prvih fotografijah popolnoma razbitega avtomobila in informacijah o poškodbah glave in pljuč gre svežo fotografijo, na kateri Ognjen Kuzmić pozira z dvignjenim palcem leve roke, razumeti kot največjo zmago v karieri. Dvomov o uspešnem okrevanju 29-letnega centra beograjske Crvene zvezde ni več. Teden in pol po prometni nesreči sicer še vedno leži na oddelku za intenzivno nego beograjskega kliničnega centra ter, kot piše v sporočili za javnost, "normalno komunicira z okolico in se prehranjuje, vseeno pa zdravniški konzilij vztraja pri previdnosti".

Kuzmića so v bolnišnici znova obiskali predstavniki Crvene zvezde, ki jo je v poletnem prestopnem roku okrepil po slovesu od Reala. Ob tej priložnosti je dal tudi prvo izjavo za javnost. V njej se je zahvalil vsem zdravnikom in celo zdravstvenemu ministru, ob tem pa za podporo vsem navijačem, nekdanjim in zdajšnjim soigralcem ter predstavnikom kluba. Kot je dejal, se ga je še posebej dotaknil transparent "Kuzmić, zdrži", ki so ga navijači rdeče-belih razvili na nogometni tekmi Crvene zvezde.

Spomnimo, 14. julija se je v zgodnjih nedeljskih jutranjih urah na magistralni cesti Banjaluka-Prijedor zgodila huda prometna nesreča. Kuzmić naj bi s porschejem zašel na nasprotno stran vozišča in trčil v zadnji del nasproti vozečega vozila BMW. Kmalu po nesreči so ga prepeljali v Beograd, kjer je nekaj dni ležal v komi.