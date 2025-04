Obe tekmi sta bili negotovi vse do konca. Pariz je v Madridu sicer ves čas vodil, tudi za 13 točk ob koncu tretje četrtine. A Real se je v zadnjem delu nekajkrat približal na točko zaostanka. Več pa mu ni uspelo, gosti so bili v končnici mirnejši. Pri Parižanih je T.J. Shorts dosegel 23 točk, temu pa dodal še devet asistenc. Pri Realu je bil s 17 točkami najučinkovitejši Facundo Campazzo.

Še večjo dramo je ponudila tekma med Bayernom in Crveno zvezdo. Bila je polna preobratov, prvi polčas je pripadel Beograjčanom, ki pa so zelo slabo odigrali tretjo četrtino. A spet oživeli v zadnji, dve minuti in 44 sekund so spet prišli v vodstvo, kmalu zatem pa vodili za tri točke. Toda tik pred koncem je spet bolje kazalo Bavarcem. Dve sekundi pred koncem jih je Carsen Edwards popeljal v vodstvo s 84:82, a Filip Petrušev je še našel čas in svoji ekipi zagotovil podaljšek.

V njem pa je beograjsko ekipo pokopal Srb v dresu Bayerna Vladimir Lučić, ki je na začetku zadel dva meta za tri točke, do konca pa Crveni zvezdi tekmecev ni več uspelo ujeti. Približali so se na točko zaostanka, a domači so znali odgovoriti in gostom niso več ponudili priložnosti za uspeh. Petrušev je bil s 30 točkami najučinkovitejši igralec tekme, na drugi strani jih je Devin Booker dosegel 21, Lučić pa 13, a je bil z osmimi skoki najboljši skakalec.

V četrtfinalu bodo ekipe igrale na tri zmage. Prva dva para sta Panathiniakos - Anadolu Efes in Monaco - Barcelona. Fenerbahče se bo meril z zmagovalcem prvega para play-ina, torej s Parizom. Zadnji četrtfinalni par pa bo Olympiacos proti boljšemu iz dvoboja C play-ina Real Madrid - Bayern München.

Evroliga, play-in

Torek, 15. april

Lestvica po rednem delu: