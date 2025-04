Olympiakos in Fenerbahče potrdila prvi mesti, Barcelona in Anadolu Efes neposredno v končnici

Olympiakos in Fenerbahče sta v zadnjem, 34. krogu rednega dela košarkarske evrolige v četrtek potrdila prvi dve mesti. Grki so si prvo mesto zagotovili z zmago 99:93 proti Maccabiju, Fenerbahče pa je v zadnjem krogu zmagal v Münchnu. Košarkarji Barcelone in Anadolu Efesa sta zadnji ekipi, ki sta se v evroligi neposredno uvrstili med najboljših šest in s tem v četrtfinale. Obe ekipi sta v petek zabeležili zmagi, Barcelona je bila doma boljša od Virtusa Bologne, Anadolu Efes pa prav tako doma od Žalgirisa.

S tem sta na petem mestu prehitela Real Madrid, ki bo moral v razigravanje z osmouvrščenim Parizom. Drugi par "play-ina" sestavljata Bayern München in Crvena zvezda, ki je v zadnjem krogu v Atenah izgubila proti Panathinaikosu.

Efes je proti Žalgirisu zanesljivo nadzoroval izid. Kmalu si je priigral zanesljivo vodstvo, nato pa odgovoril na vsako grožnjo litovske ekipe, ki ni imela prave priložnosti za presenečenje. Efes je tako zasedel šesto mesto, njegov tekmec v četrtfinalu bo Panathinaikos.

Mnogo več dela je imela katalonska ekipa na tekmi z Virtusom. Večji del obračuna je sicer vodila, a odlepiti od tekmecev si je ni uspelo, tako je odločala končnica. Še 31 sekund pred koncem je bil izid 87:87, nato pa sta gostiteljem zmago zagotovila Joel Parra in Jabari Parker, slednji je 12 sekund pred koncem uspešno izvedel dva prosta meta. Barcelona je na lestvici peta in se bo v četrtfinalu merila z Monacom.

Dvoboj v Atenah med Panathinaikosom in zvezdo ni odločal o ničemer bistvenem, grška ni mogla biti ne boljša ne slabša od tretjega mesta, Beograjčani pa si bi lahko še zagotovili osmo mesto in nekoliko lažje delo v dodatnem boju za četrtfinale. Temu so bili tudi zelo blizu, še tri minute pred koncem so vodili za osem točk. Prednost so zapravili, nato pa je v zadnjih trenutkih tekme pri neodločenem izidu Rokas Giedraitis imel veliko priložnost, da svoji ekipi pribori zmago, a je zgrešil met izpod koša.

Domači so na krilih spet izredno razpoloženega Kendricka Nunna, ki je dosegel 31 točk, v statistiko pa vpisal tudi deset asistenc in tri skoke, to kaznovali v podaljšku, v katerem je Nunnu pri doseganju košev dobro pomagal tudi Wenjen Gabriel.

Neposredno uvrstitev v četrtfinale si je že priboril Monaco, ki na gostovanju pri Asvelu ni imel lahkega dela, tekma je bila negotova do zadnjih sekund, še 23 sekund pred koncem je bila razlika le točko.

Preostali dve tekmi nista imeli velikega pomena, saj je bila deseterica, ki bo nadaljevala tekmovanje, znana že prej. Med temi ekipi bo tudi Pariz, ki je tokrat z 72:63 premagal zadnjeuvrščeno Albo, Armani Milano pa je bil boljši od Baskonije.

Evroliga, 34. krog:

Četrtek, 10. april

Petek, 11. april

Lestvica: