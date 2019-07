Kuzmiću grozi tožba: Vozil je pijan

Pretekli teden se je Ognjen Kuzmić, ki je po prometni nesreči v BiH nekaj dni ležal v komi in nato prestal zahtevno operacijo, preselil v domačo oskrbo. Iz Beograda prihajajo celo optimistični namigi, po katerih bi se lahko 29-letni center v začetku prihodnjega leta priključil treningom Crvene zvezde.

Zgodbi o velikem vzponu pa je drugačen prizvok zdaj dodal Dražan Janjanin, boksar iz srbskega dela BiH, ki je bil sopotnik v vozilu, v katerega je tistega 14. julija na magistralni cesti Banjaluka-Prijedor trčil Kuzmićev porche. Janjanin je v pogovoru za srbski Informer napovedal tožbo proti srbskemu košarkarju. Prepričan je, da je prav Kuzmić sedel za volanom ter v vinjenem stanju povzročil nesrečo.

"Nisem se želel oglašati, ko je ležal v bolnišnici," pravi srbski boksar in dodaja: "Skoraj bi me ubil pred domačim pragom. Najbolj me boli to, da Ognjen ali kdo iz njegove družine ni pomislil na to, da bi poklical ter preveril, v kakšen stanju sem. To je sramota. Ni človeško. Nič ne potrebujem od njega, a lahko bi se me spomnil vsaj s sporočilom."

Spomnimo, do nesreče je prišlo 14. 7., v zgodnjih nedeljskih jutranjih urah v bližini Banjaluke. Kuzmić je zašel na nasprotno stran vozišča in trčil v zadnji del nasproti vozečega vozila BMW, v katerem sta bila omenjeni boksar in njegov prijatelj. Najhuje jo je skupil prav znani košarkar, ki so ga s poškodbami glave in prsnega koša kmalu zatem s helikopterjem prepeljali v Beograd. Tam je prestal operacijo in pretekli teden zapustil bolnišnico.