Nesrečnega srbskega košarkarja bodo zbudili iz kome

Iz košarkarskega kluba Crvena zvezda so sporočili, da so zdravniki v četrtek opravili preglede pri Ognjenu Kuzmiću, ki se je huje poškodoval v prometni nesreči. Po proučitvi izvidov so se odločili, da ga bodo počasi zbudili iz kome.

Srbski reprezentančni košarkar Ognjen Kuzmić je v nedeljo v Bosni in Hercegovini doživel hujšo prometno nesrečo in bil vse od takrat v komi.

V nesreči si je poškodoval glavo in prsni koš, so sporočili pri njegovem delodajalcu Crveni zvezdi.

Danes so opravili še nekaj preiskav in rezultati so spodbudni. Dodatnih zapletov ni, bistveno pa se je izboljšalo tudi stanje pljuč. Na podlagi teh pridobljenih rezultatov so se zdravniki odločili, da ga bodo počasi zbudili iz kome.