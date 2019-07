Tragičen dan za slovensko košarko

Celjsko in širšo slovensko košarkarsko javnost je proti večeru v črnino zavila novica o tem, da je med kolesarsko turo, kjer ga je izdalo srce, umrl Aleš Antauer, dolgoletni košarkarski delavec. Največji pečat je pustil pri KK Zlatorog iz Laškega, kjer je deloval kot trener, sekretar in direktor. Njegov drugi dom je bila vrsto let dvorana Tri lilije, kjer je bil tudi upravnik.

Bil je vpet v delo Košarkarske zveze Slovenije, med EuroBasketom 2013 je bil vodja navijaškega središča v Celju, v delu funkcionarske poti je opravljal vlogo predsednika Združenja košarkarskih prvoligašev, zajadral je tudi v druge savinjske klube ter pod ženske koše, in sicer nazadnje kot komisar na tekmah regionalne lige.

''V klubu je na vseh funkcijah, ki jih je opravljal pustil močan pečat. Bil je udeleženec in aktiven član pri vse velikih stvareh, ki so se dogodile v našem klubu. Pogrešali bomo njegov entuziazem ter njegove izkušnje in znanje. Aleš, počivaj v miru in hvala ti za vse,'' so ob tragični vesti zapisali pri klubu iz Laškega, katerega član je bil Antauer kar 30 let.