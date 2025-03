Krka upravičila vlogo favorita, Helios jo je po zanesljivi zmagi spet ujel

Z zmago vodilne Krke z 78:69 nad Zlatorogom se je v sredo začel 21. krog košarkarske lige OTP banka. V soboto so Domžalčani z 99:62 premagali Škofjeločane in na vrhu po točkah ujeli Novomeščane. Ilirija je ugnala Šenčur, Triglav pa se bo pomeril z Rogaško. Krog bosta v ponedeljek sklenila Podčetrtek in Šentjur.

Izbranci domačega trenerja Dejana Jakare so temelje za zmago postavili v drugi četrtini. Pri vodstvu 23:22 so najprej naredili delni izid 14:0 in povedli s 37:22, na polovici tekme pa je njihova prednost že znašala 20 točk (46:26), potem ko so drugo četrtino dobili s 25:6. V nadaljevanju so tekmece držali na varni razdalji in zanesljivo zmagali.

Pri Novomeščanih je bil najbolj učinkovit Miha Cerkvenik, ki je dosegel 27 točk, njegov met za tri točke pa je znašal 7-8. Kendall Robinson je za zmago dodal 17 točk. Pri Laščanih je Nik Urbanija dosegel 16, Alonzo Walker pa 12 točk.

Kansai Helios je pričakovano dosegel šesto zaporedno zmago v ligi OTP in s Krko nadaljuje mrtvi tek na vrhu razpredelnice, LTH Castings, ki je v prejšnjem krogu slavil proti Podčetrtku in vpisal tretjo zmago v sezoni, pa ostaja na zadnjem mestu. Po relativno izenačenem prvem polčasu so Domžalčani odločilni udarec zadali v tretji četrtini, ki so jo dobili z 22:9 in po kateri so imeli že 21 točk prednosti.

Domači strateg Jure Močnik je enakomerno razdelil minutažo med razpoložljive varovance, saj jih sredi tedna čaka pomembno gostovanje v ligi Aba v Sarajevu. Vseh deset se je vpisalo med strelce, šest jih je imelo dvomestno število točk, osem pa jih je zadelo vsaj eno trojko. Pri gostih je bil najbolj učinkovit Primož Kmetič s 24 točkami (trojke 4:9).

Kansai Helios je vknjižil zanesljivo zmago. Foto: Filip Barbalić

Člani Ilirije so bili še tretjič v tej sezoni boljši od Gorenjcev, ki so nastopili brez dveh pomembnih članov, drugega strelca lige OTP banka Alena Malovčića in Vukašina Todorovića. Odpor oslabljenih gostov, ki so imeli v 26. minuti 13 točk naskoka (60:47), so strli šele v zadnjih minutah. V 37. je bilo 71:71, v sklepnih minutah pa je Ilirija kljub slabemu izvajanju prostih metov prišla do prednosti za dve točki. Domači so zgrešili dvanajst prostih metov, gostje pa kar 15.

Ilirija je imela dva dvojna dvojčka, Tim Tomažič 17 točk, 12 skokov, Kur Malith Jockuch 15 točk, 11 skokov, za GGD Šenčur pa je največ točk dosegel Matej Čibej (24 točk, 6 skokov, 5 podaj).

Liga OTP banka, 21. krog

Sreda, 12. marec:

Krka : Zlatorog Thermana Laško 78:69 (21:20, 46:26, 65:52)

Sobota, 15. marec:

Kansai Helios : LTH Castings 99:62 (23:23, 48:40, 70:49)

Ilirija : GGD Šenčur 78:72 (20:21, 41:41, 61:62)



19.00 ECE Triglav Kranj - Rogaška

Ponedeljek, 17. marec:

20.00 Podčetrtek - Šentjur