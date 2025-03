Ilirija drži stik z vodilnima, gorenjski derbi Triglavu

Košarkarji Term Olimia so v vnaprej odigrani tekmi 23. kroga lige OTP banka doma v Podčetrtku premagali vodilno Krko s 87:83. V prvi tekmi 22. kroga je Triglav v gosteh s 75:71 ugnal LTH Castings. Podčetrtek nato zmage nad Krko ni nadgradil v Šenčurju in klonil z 88:83, na zadnji tekmi dneva (drugi odigrani vnaprej) pa je Ilirija s kar 101:72 ugnala Laščane. Priložnost, da se povzpnejo na vrh prvenstvene lestvice pa imajo po porazu Novomeščanov Domžalčani, ki jih tekma 22. kroga čaka v ponedeljek v Šentjurju. Že dan kasneje bodo tekmo rednega, 22. kroga odigrali tudi Novomeščani.

Krka je v sredo doživela četrti poraz v ligi OTP banka. Že drugič v sezoni so ji mero vzeli košarkarji Term Olimia, ki so se s štirinajsto zmago utrdili na četrtem mestu razpredelnice.

Podčetrtčani so zasluženo prišli do dveh točk. Z izjemo uvodne četrtine, ki je pripadla gostom, so bili preostanek srečanja enakovreden tekmec, ki je za razliko od Krke odlično odigral končnico.

Novomeščani so slabe tri minute pred koncem vodili s 83:79, a do konca tekme niso več zadeli koša. Igor Struger je poskrbel za izenačenje na 83:83 in vodstvo slabo minute pred koncem, zadnji žebelj v krsto Krke pa je zabil Joshua Chandler Thompson enajst sekund pred iztekom časa.

Pri Termah Olimie se je le šest igralcev vpisalo med strelce, a od teh jih je pet imelo dvomestno število točk. Po 20 točk sta dosegla Simo Atanacković (trojke 5:8) in Aleksandar Stoimenov (7 skokov, 7 podaj). Na drugi strani sta bila najbolj razpoložena v napadu Brady William Skeens (23 točk, 7 skokov) in Tayler Anthony Persons (16 točk, 10 podaj, 5 skokov).

Podčetrtek je v vnaprej odigrani tekmi ugnal Krko. Foto: KK Terme Olimia Podčetrtek/Žiga Lah Koštomaj

Gorenjski derbi Triglavu

Košarkarji ECE Triglava so še tretjič v tej sezoni dobili gorenjski obračun z LTH Castings. Tokratna zmaga je bila najbolj tesna doslej; odločitev o zmagovalcu je padla v zadnjih sekundah.

Domači so imeli v zadnji minuti priložnost za četrto zmago v sezoni, vendar je Justin Maurice Forrest (18 točk, trojke 1:5) zgrešil dva poskusa za tri točke. Prvega pri izenačenem izidu 71:71, drugega pa slabih deset sekund pred iztekom časa, ko so imeli Kranjčani dve točki prednosti.

LTH Castings, ki je vodil večji del tekme, najvišje v zaključku prvega polčasa (+11), ostaja na dnu razpredelnice in je iz kroga v krog bližje nazadovanju v 2. SKL. Do konca rednega dela je še pet tekem.

ECE Triglav je po tretji zaporedni zmagi pri 50-odstotnem izplenu in na petem mestu lestvice lige OTP banka. Najbolj razpoložena sta bila Uroš Pikanić z 20 točkami (9 skokov, met 6:10) in Urban Oman (13 točk, 10 skokov).

Kranjčani so slavili na gorenjskem derbiju. Foto: Aleš Fevžer

Podčetrtek nato klonil v Šenčurju

Košarkarji Gorenjske gradbene družbe Šenčur so zasluženo drugič v tej sezoni premagali Terme Olimia. Vse tri tekme so bile napete in izenačene; današnja se je odločala v zadnjih minutah. GGD Šenčur je prekinil niz dveh porazov in vpisal enajsto zmago v ligi OTP banka, Podčetrtčani pa so po dveh zaporednih zmagah doživeli deveti poraz v ligi.

Varovanci Miljana Pavkovića so vodili vseh 40 minut. V 27. minuti so imeli 16 točk naskoka (64:48), vseeno pa so morali do zadnjih sekund garati za dve točki. Gostje so se do zadnjega odmora približali na 66:62, v 36. minuti pa so izid izenačili na 74:74.

V vodstvo se Terme Olimia niso prebile, ključne točke za zmago pa so pri domačih zadeli Frane Antić, Jan Razdevšek in Domen Petrovič, ki je 25 sekund pred koncem s trojko pokopal vse upe gostov.

Prvi strelec tekme je bil Alen Malovčić z 21 točkami (7 skokov, 4 podaje), po 14 pa sta jih za GGD Šenčur dosegla Filip Krajina (met 6:8) in Domen Petrovič (trojke 2:4). Pri gostih sta bila najbolj učinkovita Joshua Thompson (19 točk, 7 skokov, 6 podaj) in Simo Atanacković (18 točk).

Ilirija brez težav

Ilirija je upravičila vlogo favorita in vpisala osmo zaporedno zmago v ligi OTP banka. V državnem prvenstvu ni izgubila tekme že več kot dva meseca, hkrati pa se je med tednom uvrstila še v polfinale lige Aba 2.

Veliko težji preizkušnji Ljubljančane čakata v prihodnjih dveh krogih; 25. marca bodo gostovali v Novem mestu, 5. aprila pa v Domžalah.

Zlatorog Thermana v 2025 še ni zmagal. To je bil njegov 12. zaporedni poraz, tako da ga v preostalih petih krogih čaka ogorčen boj za obstanek v ligi OTP banka. Naslednjo tekmo bo igral 28. marca doma z Rogaško.

Trenerja sta priložnost ponudila vsem razpoložljivim igralcem. Pri Iliriji je minutažo dobro izkoristil mladi Liam Boisa, ki je dosegel 11 točk - najboljši strelec je bil Gašper Škorjanc s 17 točkami, pri Zlatorogu pa je Nik Dragan zbral 12 točk in 13 skokov.

Liga OTP banka, 22. krog Sobota, 22. marec:

LTH Castings : ECE Triglav Kranj 71:75 (24:26, 47:41, 57:54)

GGD Šenčur : Terme Olimpia Podčetrtek 88:83 (21:14, 49:38, 66:62) Ponedeljek, 24. marec:

17.30, Šentjur – Kansai Helios Domžale Torek, 25. marec:

19.00, Krka – Ilirija Petek, 28. marec:

Zlatorog Thermana Laško - Rogaška Vnaprej odigrani tekmi 23. kroga: Sreda, 19. marec:

Terme Olimia : Krka 87:83 (21:23, 39:40, 64:68) Sobota, 22. marec:

Ilirija : Zlatorog Thermana Laško 101:72 (24:15, 48:31, 72:49)

Lestvica: 1. Krka 22 tekem - 40 točk

2. Kansai Helios 21 - 39

3. Ilirija 22 - 39

4. Terme Olimia Podčetrtek 23 - 37

5. ECE Triglav Kranj 22 - 33

6. GGD Šenčur 22 - 33

7. Šentjur 21 - 29

8. Rogaška 21 - 27

9. Zlatorog Thermana Laško 22 - 25

10. LTH Castings 22 - 25

Preberite še: