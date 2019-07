Dončić in druščina brez domačega EuroBasketa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropsko košarkarsko prvenstvo 2021, na katerem bo naslov prvaka branila Slovenija, bodo gostili Gruzija (Tbilisi), Italija (Milano), Češka (Praga) in Nemčija (Köln in Berlin). Ljubljana, ki se je potegovala za eno od predtekmovalnih skupin, je ostala praznih rok.

Spomin na trenutek, ko je Goran Dragić 17. 9. 2017 v Carigradu visoko v zrak dvignil pokala za naslov evropskega prvaka, je še kako živ. Že takrat je bilo jasno, da bo Slovenija, za razliko od predhodnih prvakov, ki so morali lovoriko braniti dve leti pozneje, na evropskem prestolu vztrajala vsaj štiri leta. Od današnjega zasedanja veljakov evropske košarke v Münchnu pa je tudi uradno jasno, da bo novi prvak leta 2021 okronan v Berlinu.

Odbor evropskega dela Fibe pa je ob tem izbral tudi gostitelje skupinskega dela. Poleg Kölna, ki je kandidiral v "paketu" z Berlinom, bo prvi del EuroBasketa 2021 potekal še v Pragi (Češka), Tbilisi (Gruzija) in Milano (Italija).

Krajši konec v boju za vlogo gostitelja so tako potegnili Estonija (Talin), Madžarska (Budimpešta) in Slovenija (Ljubljana).

Na EuroBasketu 2021 naj bi slovenski dres znova oblekel tudi Luka Dončić. Pri KZS pa upajo, da bo to storil že v kvalifikacijah za olimpijske igre 2020, če bo Slovenija jeseni prejela posebno vabilo. Foto: Vid Ponikvar

Ženski EuroBasket v Franciji in Španiji

Lani so Stožice gostile Euro v futsalu. Čez slaba dva meseca bo osrednja športna v državi eno od prizorišč evropskega prvenstva v odbojki. Na vrnitev EuroBasketa, ki bi s skupinskim delom Slovenijo stal približno štiri milijone evrov, pa bo treba še počakati.

Poraženki boja za vlogo gostitelja evropskega prvenstva 2021 za dekleta pa sta postali Švedska in Ukrajina. Fiba je namreč organizacijo tekmovanja skupaj zaupala Franciji in Španiji. Že letošnji EuroBasket, na katerem je drugič zapored nastopila tudi slovenska reprezentanca, sta gostili dve državi – Latvija in Srbija.

Kdo je odločal? O gostitelju EuroBasketa je v Münchnu odločal odbor evropskega dela Fibe. Člani tega so Nastassia Marinina, Georgi Gluškov, Stojko Vranković, Athos Antoniou, Michal Konecny, Jorge Garbajosa, Keio Kuhi, Jean-Pierre Siutat, George Kartvelishvili, Wolfgang Brencheidt, John Goncalves, Asterios Zois, Ivan Bodrogvary, Bernard O'Byrne, Amiram Halevy, Maurizio Bertea, Edgars Sneps, Mindaugas Spokas, Manuel Fernandes, Carmen Tocala, Natalia Galkina, Giancarlo Sergi in predsednik KZS Matej Erjavec.

Slovenski EuroBasket 2013 je bil zadnji v eni državi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Tretjič v več državah

EuroBasket 2021 bo še tretji zaporednimi s konceptom štirih držav. Zadnja, ki je prvenstvo samostojno organizirala, je bila leta 2013 prav Slovenija (Ljubljana, Celje, Jesenice in Koper). Dve leti pozneje bi morala evropsko prvenstvo gostiti Ukrajina, a se je Fiba zaradi nestabilnih razmer odločila za zasuk. Prvenstvo so tedaj gostile Hrvaška, Nemčija, Latvija in Francija.

Še bolj svež pa je spomin na EuroBasket 2017, ko so prvenstvo (so)organizirale Izrael, Finska, Romunija in Turčija. Vmes je Fiba prenovila sistem tekmovanj, po katerem celinska tekmovanja potekajo vsako četrto leto. Slovenija bo na račun tega aktualni prvak vsaj štiri leta.

Obdobje velikih tekmovanj Sloveniji se sicer v prihodnje obeta kar nekaj velikih športnih tekmovanj. Poleg tradicionalnih svetovnih pokalov in že omenjenega septembrskega odbojkarskega evropskega prvenstva bo že prihodnje leto v Planici potekalo svetovno prvenstvo v smučarskih poletih. Leta 2021 bo Pokljuka gostila SP v biatlonu, Slovenija (Celje, Maribor in Ljubljana) pa bo skupaj z Madžarsko gostitelj Eura za mlade nogometaše do 21 leta. Leta 2023 bo v središču pozornosti vnovič Planica, tedaj kot gostitelj svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah.

Prihodnji teden žreb

Tudi na EuroBasketu 2021 bo nastopilo 24 reprezentanci, ki bodo razdeljene v štiri šestčlanske skupine (vsaka bo domovala v eni od izbranih držav). Kvalifikacije za nastop na prvenstvu se bodo – podobno kot za SP 2019 s Fibinimi reprezentančnimi okni - začele februarja prihodnje leto. Žreb kvalifikacijskih skupin je predviden za prihodnji ponedeljek, torej 22. 7.