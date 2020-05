Namestnik župana namignil na izvedbo celotne evrolige v Beogradu

Evroliga namreč po Vesićevih besedah namerava preostanek tekmovanja izpeljati v enem mestu po vzoru severnoameriške košarkarske lige NBA. To pomeni, da bi morali med evropsko košarkarsko elito odigrati še 54 obračunov v rednem delu.

"To bi bilo največje športno tekmovanje v svetu. Evroliga namerava vse preostale tekme 18 moštev odigrati v enem mestu ter v dveh dvoranah. Potem bo sledila še končnica," je Vesić dejal za TV Pink in dodal, da je ves čas v stiku s klubi in vodstvom tekmovanja.

V pogovoru je dejal, da si želi evroliga odigrati zaključek tekmovanja med 4. in 26. julijem, ekipe pa bi v mesto prišle 10 dni pred začetkom košarkarskih tekem. Dodaja, da bi bil to velik plus za srbsko ekonomijo in turizem.

Po njegovem mnenju bi bil Beograd 40 dni športni center sveta. Vesić dodaja, da je s podporo srbske vlade Beograd močan kandidat nekaterim preostalim mestom, ki si prav tako želijo organizirati zaključek evrolige.

Po 28 odigranih krogih sicer vrh lestvice zaseda turški predstavnik Anadolu Efes, sledita pa mu španska velikana Real Madrid in Barcelona. Srbski predstavnik Crvena zvezda pa je na 14. mestu.

