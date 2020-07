Nadarjeni Slovenec z razlogom iz Real Madrida v Slovenijo

Ko je Dan Duščak v začetku julija dopolnil 18 let, se mu je ponudila priložnost podpisa prve pogodbe. Kmalu je postalo jasno, da zgodbe ne bo nadaljeval pri kraljevem Real Madridu. Odločil se je za Cedevito Olimpijo in poudaril, da je to prava pot.

Pred tremi leti se je Dan Duščak preselil v veliki Real Madrid in tako po Marku Miliću, Mirzi Begiću in Luki Dončiću postal naslednji v vrsti od Slovencev, ki so se mu odprla vrata najuspešnejšega kluba v Evropi. Za njim je odpotoval še nadarjeni Žiga Samar, ki je od lani član španske Fuenlabrade.

"Na nekem turnirju so ga opazili, vzpostavili stik in šli pogledat. Najprej sva šla za en teden na treninge, odigral pa je tudi turnir," je njegov oče Slavko Duščak, ki je bil prav tako košarkar, razlagal v intervjuju za Sportal.

Lani je dobil Dan tudi prvo priložnost, da zaigra za člansko moštvo Real Madrida. V sklopu priprav mu je trener Pablo Laso namenil priložnost proti Zenitu in Unicaji, takrat 17-letni mladenič pa je dosegel sedem oziroma pet točk.

Opozoril na Zmaga Sagadina in Jurico Golemca

Takrat še ni bilo jasno, kaj se bo zgodilo, ko bo dopolnil 18 let, saj imajo košarkarji takrat možnost, da prvo profesionalno pogodbo podpišejo za katerikoli klub. "Ko bo dopolnil 18 let, se bodo odločili, ali ga bodo podpisali za prvo člansko ekipo ali kako drugače. Ni pa nobenega pritiska. Vedno pravim, da je že naredil petkrat več, kot sem jaz v karieri. Iti nekam s temi leti … Dokler ne vidiš, težko komentiraš," je pred letom razlagal Duščak.

Njegov oče Slavko Duščak je bil košarkarski ostrostrelec, prav tako pa je igral za Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar

Drugega julija je prišel dan, ko je upihnil 18. svečko. Na njegova vrata je potrkalo vodstvo Cedevite Olimpije, hitro pa so našli stik. "S prvo profesionalno pogodbo pri Olimpiji sem zadovoljen. Ponudili so mi dobre pogoje. Imamo odličnega trenerja, enega od boljših v regiji. Igral je za Zmaga Sagadina. To je bil trener z največ spoštovanja v Sloveniji. Kakšne so skrivnosti postati najboljši, vrhunski športnik, ima Jurica veliko prednost pred drugimi trenerji," je poudaril 185 centimetrov visoki organizator igre.

Oče ga poklical na trening in navdušil

Prav oče je bil razumljivo tisti, ki ga je navdušil s košarko, čeprav njegovih tekem, ko je bil prav tako član ljubljanske Olimpije, ni videl prav veliko: "Takrat sem bil majhen. Ne spomnim se ravno dobro, da bi hodil na njegove tekme. Sem pa začel igrati košarko zaradi njega. Ko sem bil star okoli osem let, je ustanovil šolo košarke v Velikih Laščah. Poklical me je na trening, me navdušil in takrat sem začel. Veliko nasvetov mi je dal. Pomagal mi je tudi na tej poti iz Reala v Olimpijo. Mislim, da sem izbral pravo odločitev."

Real Madrid je bil posebna zgodba, zanj pa fenomenalna izkušnja, je razlagal Slavko: "Mislim, da smo naredili potezo življenja, da je šel v ta klub. Pogoji, jezik, šola … Kar vidiš, je težko opisati. Zelo dobro skrbijo zanj."

A je jasno, da bo imel pri Cedeviti Olimpiji več prostora za dokazovanje, tudi igra pa mu bo bolj ugajala kot v Španiji, poudarja mladenič: "Španska košarka je hitrejša, v balkanskih državah pa se igra košarka z glavo, kar mi ustreza. Od mene lahko pričakujete borbenost, igrivost in sproščenost."