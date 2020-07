Zlati slovenski reprezentant stopil pred oltar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski košarkarski reprezentant in član Cedevite Olimpije Edo Murić se je poročil. Premor pred novo sezono je izkoristil za skok v zakonski jarem s svojo dolgoletno izbranko Nino, s katero sta se lanskega junija razveselila sina Kana.

Slovenski košarkar Edo Murić in njegova izbranka Nina sta svojo zvezo v petek okronala s poroko, kar je 28-letni krilni igralec razkril na družbenih omrežjih. Mlajši od bratov Murić je na Instagramu objavil kolaž fotografij, veselo novico pa so na svojem profilu delili tudi pri Cedeviti Olimpiji. "Ko sva se spoznala, sem vedel, da se želim poročiti s tabo. Si oseba, ki je moje življenje naredila popolno, in presrečen sem, da si včeraj uradno postala moja žena. Ljubim te z vsem srcem," je ob fotografijah s poroke pripisal Murić.

Poroke na Brdu pri Kranju so se udeležili tudi nekateri Murićevi reprezentančni soigralci, med drugim tudi Luka Rupnik, Zoran Dragić in Klemen Prepelič.

Zakoncema iskreno čestitamo tudi iz redakcije Siol.net.