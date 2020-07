Cedevita Olimpija bo v petek dobila tekmece v evropskem pokalu

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo v petek dobili tekmece v evropskem pokalu. Na žrebu v Barceloni bodo Ljubljančani uvrščeni v četrti boben, v katerem so še Virtus Segafredo Bologna, Umana Reyer iz Benetk in Germani Brescia.

Tekmovanje v evropskem pokalu se bo začelo 30. septembra, prvi del pa bo trajal do 16. decembra. Štiri najboljše ekipe iz vsake skupine bodo napredovale v drugi del oziroma "top 16", ki bo potekal od 30. decembra do 2. februarja 2021. Nato sledijo četrtfinali in polfinali, finale na dve zmagi pa je na sporedu med 6. in 14. aprilom.

V evropskem pokalu bo sodelovalo 24 ekip, ki bodo v prvem delu razdeljene v štiri šestčlanske skupine.

V prvem bobnu so Promitheas Patras, Unicaja Malaga, Unics Kazan in Lokomotiva Kuban. V drugem so Budućnost, MoraBanc Andorra, Herbalife Gran Canaria in Joventut Badalona, v tretjem Maccabi Rishon LeZion, Lietkabelis Panevezys, Partizan in Dolomiti Energia Trento, v petem Monaco, Frutti Extra Bursaspor, Bahcesehir Koleji in ratiopharm Ulm, v zadnjem pa Nanterre 92, Metropolitans 92, JL Bourg in Telenet Giants Antwerpen.