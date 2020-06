Iz Cedevite Olimpije v Partizan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novico, da je Partizan zainteresiran za njegove usluge, je igralec že pred tremi dnevi delil na svojem Twitter profilu, danes pa je na istem omrežju zapisal: "Nimam pojma, kje se bo končala ta pot, vendar sem jo pripravljen prehoditi do konca ... Še vedno imam mnogo ciljev in omejeno število let. Peto leto bo tisto najboljše."

Miller-McIntyre je v minuli sezoni v evropskem pokalu in ligi Aba odigral 36 tekem in imel povprečje 14 točk, 4,1 skoka in pet podaj.

Preberite še: