Na radarju lige NBA in Cedevite Olimpije

"Moja naloga je, da delam in se dokazujem. Seveda, želim biti med potniki na olimpijske kvalifikacije. A to si lahko izborim le z delom. Kar se bo zgodilo, se pač bo zgodilo," poudarja Gregor Glas, zavedajoč se dejstva, da je njegovo ime na širšem seznamu reprezentančnih kandidatov na prepihu. Če se na koncu ne bo znašel med potniki v Kaunas, kjer bo Slovenija lovila zgodovinski nastop na olimpijskih igrah v Tokiu, pa bo lahko poletno reprezentančno aktivnost arhiviral kot naložbo v prihodnost. Jasno je namreč, da velja za enega najbolj nadarjenih igralcev novega slovenskega košarkarskega rodu.

Razkošen talent je v minuli sezoni razkazoval v beograjskem Dynamicu. Sprva pod vodstvom slovenskega strokovnjaka Mira Alilovića, v drugem delu sezone pa je taktirko kluba prevzel Saša Nikitović, nekoč trener ljubljanske Olimpije. Na 29 tekmah je Glas, za katerega je bila to druga sezona v Dynamicu, v povprečju dosegal 18,1 točke, 4,2 skoka in 2,9 asistence. Mlada beograjska zasedba, v kateri je tudi njegov rojak Saša Ciani, je ob tem s 16 zmagami na 30 tekmah zasedla četrto mesto v prvem delu prvenstva in tako ostala brez napredovanja.

"S sezono sem lahko zadovoljen. Cilj je bila igralska stabilnost. Menim, da sem jo izpolnil. Na dobri ravni sem odigral večji del sezone. Veseli me, da ni bilo večjih nihanj. Do edinega nihanja je prišlo po februarski okužbi z novim koronavirusom. Potek bolezni je bil sicer zelo blag, vseeno pa sem izgubil dva tedna treningov. Po vrnitvi sem bil nekoliko slabši," pravi nekdanji član Krškega, Brežic in Primorske, ki je sezono sklenil že sredi aprila, v zadnjih tednih pa je vadil na reprezentančno organiziranih treningih.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V pričakovanju Dončića in novega kluba

Od preteklega tedna trenira pod taktirko selektorja Aleksandra Sekulića. Posledično to pomeni, da mu bo v kratkem v roke segel tudi nesporni prvi zvezdnik slovenske košarke Luka Dončić. "Ne le zame, to je zanesljivo velik plus za celotno reprezentanco. Vemo, česa je Luka zmožen," pravi najmlajši reprezentant in ob tem opozarja na zanimiv vidik Dončićeve vrnitve v izbrano vrsto: "Tekmeci se bodo nanj osredotočeno pripravljali. Posledično bo na njegov račun veliko odprtih metov. Upam, da se bomo dobro povezali in tudi tako prišli do dobrega rezultata."

Dončić je medtem že uveljavljen zvezdnik lige NBA, Glas pa bi utegnil postati naslednji Slovenec v najmočnejši ligi na svetu. Še vedno je med prijavljenimi naborniki za Draft 2021. "Iz agencije, ki me zastopa, so mi sporočili, da se nekaj klubov zanima zame. Odločitev o tem, ali bom vztrajal pri naboru, prepuščam drugim," pravi reprezentančni kandidat, ki se dobra zaveda, da je od lige NBA vendarle še precej oddaljen. "Verjetno bi težko našel element, za katerega bi dejal, da se v njem ne morem popraviti. Prostora za napredek je še zelo veliko. Želim postati telesno močnejši, bolj kreativen, kakovosten v driblingu, bolj natančen strelec … Čaka me še zelo veliko dela."

Njegova bližja prihodnost je tako vezana na Evropo. "Popolna neznanka," odgovarja na vprašanje o klubskih barvah. Potrdil je le, da se je znašel na izhodnih vratih Dynamica. "Želim stopničko višje, na višjo tekmovalno raven, obenem pa bi rad imel v ekipi, v katero me bo vodila pot, pomembno vlogo. Verjamem, da bodo tisti, ki so za to odgovorni, našli pravo rešitev," pravi 197 centimetrov visok branilec, za katerega je zanimanje že pokazala Cedevita Olimpija. "Tudi z Olimpijo smo se že pogovarjali," je bil kratek Glas.

Seznam reprezentančnih kandidatov Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Vlatko Čančar (Denver Nuggets), Jakom Čebašek (Dinamo Bukarešta), Žiga Dimec (Cedevita Olimpija), Luka Dončić (Dallas Mavericks), Zoran Dragić (Saski Baskonia), Gregor Glas (Dynamic), Gregor Hrovat (Cholet), Jan Kosi (Krka), Miha Lapornik (Den Bosch Heroes), Jurij Macura (FMP), Blaž Mahkovic (Helios Suns), Edo Murić (Cedevita Olimpija), Aleksej Nikolić (Gravelines), Alen Omić (Jl Bourg Basket), Klemen Prepelič (Valencia), Matic Rebec (Orasi Ravenna), Luka Rupnik (Cedevita Olimpija) in Žan Mark Šiško (Bayern).

Kako na olimpijske igre? Slovenska reprezentanca bo med 29. junijem in 4. julijem igrala na enem od štirih kvalifikacijskih turnirjev, in sicer v Kaunasu (preostale tri gostijo Split, Beograd in Victoria).



V prvem delu turnirja se bo pomerila s Poljsko in Angolo. Dve od treh ekip se bosta prebili v polfinale, podobno bo v sosednji skupini, v kateri bodo nastopale Litva, Venezuela in Južna Koreja. O potnikih na OI bo nato odločala finalna tekma. Pričakujemo lahko, da bo v finalu svojo priložnost iskala Litva. Na OI so sicer že uvrščene reprezentance ZDA, Avstralije, Španije, Francije, Irana, Argentine, Nigerije in domače Japonske.

Kaunas: olimpijske kvalifikacije



Torek, 29. junij 2021

15.30, Poljska – Angola

18.30, Litva – Venezuela



Sreda, 30. junij 2021

15.30, Angola – Slovenija

18.30, Venezuela – Južna Koreja



Četrtek, 1. julij 2021

15.30, Slovenija – Poljska

18.30, Južna Koreja – Litva



Petek, 2. julij 2021

Prost dan



Sobota, 3. julij 2021

Polfinalni tekmi



Nedelja, 4. julij 2021

18.30, finale