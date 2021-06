Zvezdnik Dončić bo v petek razveselil Slovence #video

Slovenska košarkarska reprezentanca je z odločnim korakom vstopila v pripravljalno obdobje za kvalifikacije za olimpijske igre v Tokiu. Jasno je, da se bo Luka Dončić izbrani vrsti priključil v torek in v petek v Stožicah ob 20. uri najverjetneje tudi zaigral na pripravljalni tekmi proti Hrvaški. Prav tako so se odprla vrata Vlatku Čančarju, ki je končal sezono v ligi NBA, vprašanje pa je še vedno glede košarkarja na mestu centra. Ni še namreč odgovora ali bomo videli na delu Alena Omića ali Michaela Tobeya, če bo naturalizacija pravočasno pospravljena pod streho.

Luka Rupnik, Jaka Blažič, Edo Murić, Jurij Macura, Žiga Dimec, Jan Kosi, Jakob Čebašek, Miha Lapornik, Gregor Glas, Blaž Mahkovic in Matic Rebec so že opravili prvi del priprav v Zrečah, danes se jim ne na dopoldanskem treningu pridružil Zoran Dragić. V torek vsi pričakujejo zvezdnika svetovne košarke Luko Dončića, ki bo skušal pomagati slovenski izbrani vrsti do uvrstitve na premierne olimpijske igre.

Utrinki s treninga slovenske košarkarske reprezentance (Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida)

V reprezentanci je odprtih še kar nekaj stvari. Dobrodošlo je, da se je sezona za Vlatka Čančarja po izpadu njegovega Denverja končala in bo po krajšem počitku okrepil slovensko zasedbo. Kmalu se bosta priključila tudi Klemen Prepelič, ki je pred dnevi zaključil špansko prvenstvo v dresu Valencie, in Žan Mark Šiško (Bayern), ni pa še jasno, kdaj bosta prišla Gregor Hrovat (Cholet) in Aleksej Nikolić (Gravelines).

Bosta Luka Dončić in Alen Omić letos skupaj zaigrala v reprezentanci? Foto: Guliver Image

Odprto pa je vprašanje tudi na centrskem položaju. V igri sta dve imeni, Alen Omić, ki odlično igra v francoskem prvenstvu, in morebiti naturalizirani Američan Michael Tobey. Prepeličev soigralec pri Valencii je postal aktualen po poškodbi Jordana Morgana, ki bi sicer odlično sodeloval z Dončićem.

Omić ali Američan Tobey?

"V Franciji še ni zaključena sezona. Glede končnice se nekaj dogaja, omenja se stavka. Bistveno je, da bomo v tem tednu kompletni. Pri Omiću je še odprto. Ne zapiramo niti vrat, kar se tiče naturalizacije. Ne vem, kako daleč je in če je izvedljivo. Dogovor imam, da se danes z Omićem slišiva. Da mi pove, kakšno je stanje s klubom. Dogovor Fibe in francoske zveze je, da mora spustiti igralce v francoskem prvenstvu na reprezentančno akcijo. Odprto je," poudarja selektor Aleksander Sekulič.

Da bi čakali na morebitno uspešno izpeljano naturalizacijo in bi Tobey začel trenirati šele po tem manevru, ne bi bilo dobrodošlo z vidika uigravanja. Zato na Košarkarski zvezi Sloveniji upajo, da bodo imeli v tem tednu vse odgovore na pladnju: "Najti moramo pravi način, da pride Omić ali kdorkoli drug. Da najdemo pravi časovni okvir. Da ne plešemo levo, desno. Korektni moramo biti do vseh."

Kaj Sekulić pravi o tekmecih v kvalifikacijah za olimpijske igre? "Poljska je v naši skupini verjetno najbolj nevaren tekmec, a ne bi se zanašal, da Angolci ne bodo prišli s svojimi apetiti. Zelo dobro se bomo pripravili na Angolo, kar je za nas najbolj pomembmno. Potem so Poljaki. Kar se tiče Litve … Če pride do te tekme, naj oni raje razmišljajo, kako bodo branili nas in ne mi njih. Potem bo tudi lažje za nas."

Dončić izziv za vse nas: imeli pripravljena dva scenarija

Motivacije pri košarkarji zaradi vložka ne manjka. Vendarle Slovenija še nikoli ni igrala na olimpijskih igrah in z Dončićem se obzorja širijo. Vendarle je eden najboljših košarkarjev na svetu, zato so apetiti razumljivo lahko visoki.

"Slovenija še ni imela takšnega zvezdnika v reprezentanci. To je izziv za vse nas, za vse na zvezi. Pripravljamo se na to. Na roko nam gre, da je Luka normalen fant. Po obnašanju ni prav nič zvezdniški. Zagotovo bo to videti na igrišču, kako ga bodo igralci sprejeli. Po moijih izkušnjah tu ne vidim težav," poudarja Sekulič.

Slovenska reprezentanca še ni popolna. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Skupaj s sodelavci v strokovnem štabu je moral pripraviti dve taktični različici, če slučajno Luke zaradi morebitne uspešnosti Dallasa ne bi bilo v reprezentanco. Mavericks so izpadli v prvem krogu končnice proti Los Angeles Clippers, zato ima zdaj sladke skrbe: "Imeli smo dva scenarija. Več opcij je, tudi Čančar je tukaj. Vendar se bo vse vrtelo okoli Luka. Veliko smo govorili s strokovnim štabom, kaj bo, če Luka pride, in kaj, če ne bi. Verjetno bi bila tudi kadrovska zasedba za Litvo nekoliko drugačna, če ga ne bi bilo. Zdaj vemo, da Luka je. Upamo, da bo vse ok glede kvalifikacij."

Z Dončićem v petek proti Hrvatom v Stožicah

Da bi nastopil že na sredini uvodni pripravljalni tekmi s Hrvaško v Opatiji, ne gre računati, zato pa lahko zvezdnika Mavericks pričakujemo, da bo oblekel slovenski dres na "povratni" tekmi v petek v Stožicah ob 20. uri. In ker bodo lahko slovenski ljubitelji košarke sedeli v dvorani v Stožicah, lahko pričakujemo velik naval za nakup vstopnic.

Po štirih letih spet v dresu slovenske reprezentance. Foto: Vid Ponikvar

Mesto v dvorani bodo imeli tudi predstavniki Dallasa, ki so naznanili svoj prihod in bodo slovenskega zvezdnika nenehno nadzirali. Vendarle okoli njega gradijo ekipo, ki bo morebiti nekoč napadla vrh lige NBA, zato ne želijo ničesar prepustiti naključju.

V sklopu priprav bo slovenska reprezentanca odigrala ti dve tekmi s Hrvaško, v igri pa je še ena 23. ali 24. junija. Vse bližje je temu, da bodo naši košarkarji dobili še eno priložnost, da se izdatneje začutijo pred prvo tekmo kvalifikacij, ki bo 30. junija proti Angoli.

Seznam reprezentančnih kandidatov Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Vlatko Čančar (Denver Nuggets), Jakom Čebašek (Dinamo Bukarešta), Žiga Dimec (Cedevita Olimpija), Luka Dončić (Dallas Mavericks), Zoran Dragić (Saski Baskonia), Gregor Glas (Dynamic), Gregor Hrovat (Cholet), Jan Kosi (Krka), Miha Lapornik (Den Bosch Heroes), Jurij Macura (FMP), Blaž Mahkovic (Helios Suns), Edo Murić (Cedevita Olimpija), Aleksej Nikolić (Gravelines), Alen Omić (Jl Bourg Basket), Klemen Prepelič (Valencia), Matic Rebec (Orasi Ravenna), Luka Rupnik (Cedevita Olimpija) in Žan Mark Šiško (Bayern).

Kako na olimpijske igre? Slovenska reprezentanca bo med 29. junijem in 4. julijem igrala na enem od štirih kvalifikacijskih turnirjev, in sicer v Kaunasu (preostale tri gostijo Split, Beograd in Victoria).



V prvem delu turnirja se bo pomerila s Poljsko in Angolo. Dve od treh ekip se bosta prebili v polfinale, podobno bo v sosednji skupini, v kateri bodo nastopale Litva, Venezuela in Južna Koreja. O potnikih na OI bo nato odločala finalna tekma. Pričakujemo lahko, da bo v finalu svojo priložnost iskala Litva. Na OI so sicer že uvrščene reprezentance ZDA, Avstralije, Španije, Francije, Irana, Argentine, Nigerije in domače Japonske.

Kaunas: olimpijske kvalifikacije



Torek, 29. junij 2021

15.30, Poljska – Angola

18.30, Litva – Venezuela



Sreda, 30. junij 2021

15.30, Angola – Slovenija

18.30, Venezuela – Južna Koreja



Četrtek, 1. julij 2021

15.30, Slovenija – Poljska

18.30, Južna Koreja – Litva



Petek, 2. julij 2021

Prost dan



Sobota, 3. julij 2021

Polfinalni tekmi



Nedelja, 4. julij 2021

18.30, finale