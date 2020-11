Na Kreti strogi varnostni ukrepi, cilj Slovenk pa le en

Zaradi koronske krize je bila Fiba prisiljena v oblikovanje mehurčkov za drugo od treh kvalifikacijskih oken za EP v Španiji in Franciji. Izbrala je šest lokacij, poleg Herakliona, kjer bodo ob Sloveniji, Grčiji, Islandiji in Bolgariji nastopale še ekipe iz skupine B (Izrael, Črna gora, Švedska), so to še Sarajevo, Riga, Istanbul, Amsterdam in Odivelas na Portugalskem.

Slovenija, ki je v uvodnih dveh krogih premagala Grčijo v Celju ter Bolgarijo v gosteh, bo na Kreti odigrala dve tekmi; v četrtek proti Islandiji in v soboto z Grčijo. Dve zmagi ta teden bi ji praktično že zagotovili mesto med šestnajstimi najboljšimi evropskimi reprezentancami, kajti na EP se bodo uvrstile zmagovalke skupin ter pet najboljših drugouvrščenih ekip.

Strog režim Damir Grgić je moral današnji trening prilagoditi, trajal je le 45 minut. Foto: Vid Ponikvar

Slovenke so na Kreto pripotovale v nedeljo - zaradi pozitivnih testov sta doma ostali Tina Trebec in Eva Rupnik - in v dvorani že opravile krajši trening. Selektor je zadovoljen s pripravo igralk in vzdušjem, preko video povezave pa je opisal razmere v mehurčku.

"Čeprav smo nastanjeni v hotelu s petimi zvezdicami z vsemi dodatnimi uslugami, smo obsojeni na svoje sobe. Vsaka igralka je sama v sobi, prav tako ostalo osebje. Imamo skupne prostore, kjer se lahko družimo in jemo, to pa je tudi vse. Nobenih bazenov, savn, spajev, fitnesov, sprehodov ... Lahko gremo na balkon. Razen v sobah moramo venomer imeti maske, razkuževati roke, paziti na razdalje. Samo danes do 12. ure so nam že trikrat merili temperaturo, najprej ob prihodu na zajtrk, nato pred treningom in nato ob vrnitvi v hotel. Tudi trening smo imeli prilagojen razmeram; trajal je le 45 minut, saj so morali nato razkužiti celotno dvorano, da je lahko naslednja ekipa začela vadbo 15 minut za nami," je s Krete sporočil selektor Damir Grgić.

"Tu smo, da dobimo ti dve tekmi in da si že pred februarskim oknom zagotovimo mesto v Valencii," pravi Nika Barič. Foto: Vid Ponikvar

Baričeva vajena podobnih pogojev

Kapetanka reprezentance Nika Barič se nad razmerami ne pritožuje. Kot pravi, zadnja dva meseca v Turčiji živi v podobnem mehurčku. V klubu jo redno testirajo, izogiba se nepotrebnim stikom. "Tu smo, da dobimo ti dve tekmi in da si že pred februarskim oknom zagotovimo mesto v Valencii. Menim, da nas bodo tukajšnje varnostne omejitve še bolj združile in ustvarile še močnejši ekipni duh," je povedala Baričeva.

