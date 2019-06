Na Hrvaškem rdeča luč za Cedevito

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko si nova Cedevita Olimpija obeta mesto v ligi ABA in EuroCupu ter nadaljevanje ljubljanske poti v Sloveniji, pa bo moral novoustanovljeni kolektiv Cedevita junior pot na Hrvaškem začeti v najnižjem razredu tekmovanja.

Projekt nove Cedevite je naletel na prvo oviro, resda pričakovano in predvsem takšno, ki ne zavira nadaljnjih postopkov jedra projekta. Pri Hrvaški košarkarski zvezi so namreč zavrnili vlogo, po kateri bi novi košarkarski klub Cedevita junior, ki je vzklil po selitvi nekdanjega evroligaša v Slovenijo, kot novi pravni subjekt prevzel tekmovalne pravice aktualnega podprvaka. V utemeljitvi hrvaški košarkarski veljaki poudarjajo, da tekmovalne pravice niso prenosljive, Cedevita junior pa ni pravni naslednik KK Cedevita.

Po propadu KK Zagreb tako hrvaška prestolnica ostaja še brez enega dolgoletnega prvoligaša. Cedevita junior mora svojo novo pot na Hrvaškem začeti na najnižji tekmovalni stopnici. Temu se lahko izogne s povezavo s kakšnim drugim klubom, podobno kot sta to pred leti v Sloveniji storila KK Lastovka in KK Koš, nastala pa je Sixt Primorska.

V Ljubljani medtem pospešeno potekajo postopki, po katerih se bo lahko Petrol Olimpija združila s preseljeno Cedevito. Združeni klub, ki ga morata sicer potrditi še obe klubski skupščini, že pred tem pa je imenoval direktorja in športnega direktorja (Davor Užbinec in Sani Bečirović), računa na ljubljansko športno nasledstvo v Sloveniji, kar pomeni mesto v državnem prvenstvu (v ligi za prvaka). Na mednarodni sceni pa bi Cedevita Olimpija nadaljevala zagrebško pot, kar pomeni igranje v ligi ABA in EuroCupu, čeprav se po košarkarskih kuloarjih govori tudi o boju za vabilo za evroligo. A takšne načrte ima več klubov. Tudi beograjski Parizan, pa Unics iz Kazana ...