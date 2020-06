Michael Jordan v boj proti rasizmu z velikodušno donacijo

Sedeminpetdesetletnik, ki za večino velja za najboljšega igralca v zgodovini lige NBA, njegovo vrednost pa ocenjujejo na 2,1 milijarde dolarjev, se je odzval že ob brutalni smrti temnopoltega Georgea Floyda. Afroameričan je umrl 25. maja v Minneapolisu, ko ga je s kolenom zadušil beli policist, ki je na njegovem vratu klečal več kot osem minut. Njegova smrt je po 50 državah ZDA in svetu sprožila val protestov proti rasizmu in policijskemu nasilju.

"Globoko sem užaloščen. Res me boli in jezen sem," je ob Floydovi smrti dejal Jordan in dodal: "Imamo dovolj." Njegova organizacija bo v naslednjih desetih letih izplačala 100 milijonov dolarjev neprofitnim organizacijam, ki se borijo za enakopravnost, socialno pravičnost in enak dostop do izobraževanja za vse. "Črna življenja štejejo. To ni kontroverzna izjava. Dokler globoko integrirani rasizem pri nas ne bo popolnoma izkoreninjen, si bomo še naprej prizadevali za varovanje in izboljševanje življenj temnopoltih," je zapisal šestkratni prvak lige NBA.

