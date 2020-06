Slovo legendarnega Carterja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vince Carter je bil v času kariere eden najboljših košarkarjev v ligi NBA, nikdar pa mu ni uspelo osvojiti šampionskega prstana. Odigral je 21 sezon, njegovo povprečje pa je 16,7 točke, 4,3 skoka in 3 asistence.

Nastopil je na 1541 tekmah. Največji pečat je pustil v dresu Toronto Raptors in New Jersey Nets, pri katerih je bil njegov soigralec Boštjan Nachbar. Najboljša sezona je bila 2000/01, ko je za Toronto v povprečju dosegal 27,6 točke, 5,5 skoka in 3,9 asistence.

Navduševal je s svojimi zabijanji, prislužil pa si je kar nekaj vzdevkov, kot so "Vinsanity", "Air Canada" in "Half Man, Half Amazing".

