V slovenskem prostoru izstopata dva mlada košarkarja

Mladi so prihodnost, slišimo večkrat. Če želijo pokazati svoj potencial, morajo dobivati tudi pravo mero priložnosti, je nekakšno vodilo. V športu ni nič drugače. In koliko prostora pod soncem so slovenski košarkarski klubi v prvi ligi namenili mladim košarkarjem (upoštevali smo rojene leta 2000 in mlajše).

V uvodnem delu državnega prvenstva so klubi (izvzeta je Cedevita Olimpija, ki je odigrala le dve tekmi lige za prvaka) odigrali 16 tekem, nato pa so vstopili v ligo za prvaka oziroma ligo za obstanek. Epidemija koronavirusa je botrovala, da so se vrata dvoran predčasno zaprla, po razmisleku pa je Košarkarska zveza Slovenije (KZS) predčasno zaključila s prvenstvom. Izpadel ni nihče, prav tako nismo dobili prvaka.

To zadoščenje bo tako še nadaljnje leto pripadlo Koper Primorski, ki pa ji grozi črn scenarij. Komisija za licenciranje na Košarkarski zvezi Slovenije Primorcem namreč ni prižgala zelene luči za igranje v prvi ligi. Čas za pritožbo sicer imajo, a bo treba sprva urediti finance, sicer bo sledil izpad v četrto ligo, najslabši scenarij pa je zaprtje kluba. Prav v vrstah obalnega prvoligaša pa je bil v pretekli sezoni mladi košarkar, ki je dobil številne priložnosti. Sicer šele po tem, ko je ekipa zaradi finančnih težav razpadla, vendar pa je minute s pridom izkoristil. Glavni trener Andrej Žakelj je tako v ogenj poslal 18- letnega Roka Nemaniča, ki je pokazal potencial.

Nik Dragan prebil največ časa na parketu

Zaigral je tudi v regionalni ligi ABA. "Nemanič je edini mladinec, ki je igral v ligi ABA. Decembra je dopolnil 18 let, zdaj pa igra tudi 20 in 30 minut. Priložnost je izkoristil. Računamo nanj, saj je up za prihodnost," je Žakelj dejal o nadarjenem slovenskem košarkarju.

V povprečju je na parketu prebil slabih 24 minut, kar je za mladega košarkarja odličen poligon za nabiranje izkušenj na članski ravni.

Nik Dragan je za dokazovanje dobil lepo število minut. Foto: Vid Ponikvar

Sicer pa je med mlajšimi največ priložnosti dobil Novomeščan Nik Dragan, ki je leto in pol starejši od Nemaniča. V statistiki ima zabeleženih 15 tekem - osem v dresu Hopsov in sedem v dresu Zlatoroga. Pri prvih je igral v povprečju 21, pri Laščanih dobrih 26 minut na tekmo in v povprečju dosegal 9 točk, 4,6 skoka in 1,6 asistence.

Prvoligaši so imeli v svojih vrstah prijavljenih kar nekaj mladih košarkarjev, a nekateri sploh niso stopili na parket, spet drugi so "pobirali le drobtinice". Daleč največ prijavljenih pri Košarkarski zvezi Slovenije je bilo pri Šenčurju (8), le trije pa so dobili nekaj malega priložnosti.

Trinajsterica z več kot 10 minutami

Če gledamo statistiko, potem so imeli veliko posluha za mlade pri Krki. Štirje igralci, rojeni od leta 2000 naprej, so bili del rotacije v novomeški zasedbi. Martin Jančar Jarc je zaigral na 13 tekmah, v povprečju skoraj 15 minut, Luka Medved na devetih (v povprečju 13 minut), Leon Stergar na štirih (19 minut), Jaka Mori pa je na eni tekmi igral 13 minut.

20-letni Martin Jančar Jarc je pri Krki dobil priložnost za igro. Foto: Vid Ponikvar

Z več kot desetimi minutami na igrišču so se lahko v pretekli sezoni pohvalili še Jan Copot (Hopsi – 15 minut v povprečju), Patrik Tabak (Šentjur – 12), Adrian Hirschmann (Helios Suns – 11), Domen Gorenc (Podčetrtek – 11), Stepan Dmitrievič Gontar (Zlatorog – 11), Luka Božak (Rogaška – 10) in Nik Reberšak (Podčetrtek – 10), Ožbej Glavan (Zlatorog) ter Bine Prepelič (Helios Suns) pa sta v povprečju igrala nekaj manj kot deset minut.

Morda bodo prav nevšečnosti s koronavirusom botrovale, da bodo klubi v prihodnje več priložnosti namenili domačim mladim košarkarjem, saj se bodo ponekod proračuni najverjetneje znižali. Poligon sicer je, a je vse skupaj pogojeno s kakovostjo mladih košarkarjev kakor tudi politiko klubov.

Mladi košarkarji in priložnost, ki so jo dobili v slovenskih klubih (vodijo jih v evidenci KZS)

Koper Leto rojstva Št. tekem Povprečje minut Saša Cani 2003 4 8,18 Elmir Haskič 2003 3 4,24 Urban Hrovat 2001 8 6,28 Maks Mrgole 2001 3 4,25 Rok Nemanič 2001 6 23,48 Anže Prevodnik 2002 / /

Krka Leto rojstva Št. tekem Povprečje minut Martin Drenik 2001 / / Aleksander Hočevar 2003 / / Martin Jančar Jarc 2000 13 14,45 Jaka Klobučar 2003 / / Luka Medved 2001 9 13,15 Jaka Mori 2001 1 13,17 Leon Stergar 2000 4 19,33

Helios Suns Leto rojstva Št. tekem Povprečje minut Jošt Flerin 2003 / / Adrian Hirschmann 2000 8 10,55 Tibor Mirtič 2003 / / Bine Prepelič 2001 12 9,38 Uroš Šikanič 2001 5 4,37 Jakob Strel 2000 13 6,06

Rogaška Leto rojstva Št. tekem Povprečje minut Luka Božak 2000 9 10,18 Nick Čevizović 2002 6 2,12 Žan Fistrič 2003 1 1,37 Jaka Holešek 2001 / / Patrik Kavkler 2003 / / Staš Sivka 2003 7 3,44 Gal Žagar 2002 / /

Hopsi Leto rojstva Št. tekem Povprečje minut Nik Dragan 2000 8 21,56 Jan Copot 2001 12 15,19 Iztok Goltnik 2001 12 6,24 Urh Jelen 2001 4 1,39 Primož Kmetič 2001 2 3,19 Jaka Pešak 2001 9 3,54 Jan Steblovnik 2001 1 0,55

Šenčur Leto rojstva Št. tekem Povprečje minut Nace Belehar 2003 / / Žan Brankovič 2003 3 2,09 Vojin Ivković 2002 5 2,58 Nejc Jerše 2002 / / Lenart Sekne 2002 / / Dragomir Šučur 2002 / / Matic Žepič 2002 / / Mark Žnidar 2002 2 3

Šentjur Leto rojstva Št. tekem Povprečje minut Luka Gunzek 2002 6 2,26 Miha Naprudnik 2003 / / Patrik Tabak 2000 10 11,53 Luka Verhovšek 2001 2 1,54 Tjaž Zajko 2002 / /

Zlatorog Laško Leto rojstva Št. tekem Povprečje minut Nik Dragan 2000 7 26,11 Ožbej Glavan 2001 14 9,31 Stepan Dmitrievič Gontar 2002 14 10,58 Blaž Ivec 2001 7 6,33 Jure Ivšek 2001 1 5,3 Jan Kellner 2001 15 9 Denis Lipovšek 2001 7 3,46 Domen Močnik 2002 5 4,13