Negotovost v Kopru: aktualnemu prvaku grozi izpad v najnižjo ligo

Komisija Košarkarske zveze Slovenije za licenciranje košarkarskih klubov je na svojih sejah v maju in juniju obravnavala prejeto dokumentacijo klubov v postopku pridobivanja tekmovalnih licenc za sezono 2020/2021. Vlogo za licenco je oddalo 46 klubov, dva izmed njih pa licence za nastop v ligi, za katero sta vlogi oddala, nista prejela. Med njimi je Koper Primorska, ki je zadnji slovenski državni in pokalni prvak.

"Z vsemi nismo prišli na čisto. Sestanek imamo zvečer, nato bomo pa videli, kaj in kako," je za Sportal dejal vodja članske ekipe pri Kopru Primorski Goran Jagodnik, potem ko smo ga povprašali za komentar na odločitev Komisije Košarkarske zveze Slovenije za licenciranje košarkarskih klubov, ki je prižgala rdečo luč.

Obalni prvoligaš je imel razburkano sezono. Zaradi finančnih težav so "krov" zapustili številni nosilci. Kljub vsemu so na parketu kazali odlične predstave in ligo ABA denimo končali na šestem mestu, osvojili pokalno tekmovanje, v državnem prvenstvu bili po uvodnem delu na prvem mestu, po dveh krogih lige za prvaka pa imeli polovičen izkupiček - zaradi epidemije koronavirusa se je liga predčasno končala.

Zdaj klubu grozi izpad v četrto ligo, potem ko ni dobil licence za nastopanje v prvi ligi. Brez licence je ostal tudi KK Radenska Creativ iz Murske Sobote. "Medtem ko Sobočani začetega postopka licenciranja zaenkrat niso izpeljali do konca, Koprčani licence za 1. SKL niso prejeli, saj niso izkazali izpolnitve nekaterih obveznih finančnih kriterijev. Oboji lahko na izdano odločbo z novimi dokazili in v predpisanem roku vložijo pritožbo na Pritožbeni senat za licenciranje, sicer pa v tekmovalni sezoni 2020/2021 lahko nastopijo v 4. SKL," so zapisali na Košarkarski zvezi Slovenije.

V prvem delu licenciranja za tekmovalno sezono 2020/2021 so klubi sicer morali oddati dokumentacijo, ki izkazuje ustrezne športne in pravne kriterije ter finančne kriterije za koledarsko leto 2019. Za pridobitev tekmovalne licence za 1. SKL (Ligo Nova KBM) je zaprosilo 11 klubov, za 2. SKL je vlogo oddalo 14 klubov, za 3. SKL pa 21 klubov, medtem ko ženski klubi licenciranja ne opravljajo. Klube 1. SKL, 2. SKL in 3. SKL v mesecu septembru čaka še drugi del licenciranja, ko bodo tekmovalno licenco morali potrditi z ustreznimi kadrovskimi ter infrastrukturnimi in finančnimi kriteriji za prvo polovico koledarskega leta 2020.

Podeljene tekmovalne licence za sezono 2020/2021:

1. SKL – Liga Nova KBM (10 klubov): KD Hopsi Polzela, KK Cedevita Olimpija, KK Domžale, KK Krka Telekom, KK Podčetrtek, KK Rogaška, KK Šenčur Gorenjska gradbena družba, KK Šentjur, KK Triglav in KK Zlatorog Laško.

2. SKL (14 klubov): AKK Branik, KD Ilirija, KD Nova Gorica mladi, KD Postojna, KD Slovan, KK Celje, KK Kolpa Črnomelj, KK Litija, KK Ljubljana, KK Medvode, KK Portorož, KK Sežana, KK Škofja Loka, KK Žoltasti Troti.

3. SKL (20 klubov): KD Ježica, KK Ajdovščina, KK Bistrica, KK Cerknica, KK Grosuplje, KK Hidria, KK Hrastnik, KK Janče, KK Kamnik, KK Nazarje, KK Pivka, KK Plama pur, KK Prebold 2014, KK Slovenske Konjice, KK Tolmin, KK Vojnik, KK Vrhnika, KK Zagorje, ŠD Jesenice, ŠD Krvavec Cerklje.