Reševanje Primorske se je začelo

Koper Primorska je aktualni prvak Slovenije in bo še nadaljnje leto, saj je bilo letošnje prvenstvo zaradi epidemije koronavirusa odpovedano. Lahko pa se zgodi, da bo prvak le na papirju in ga ne bo mogel braniti na parketu.

Komisija za licenciranje pri Košarkarski zvezi Slovenije klubu zaradi neizpolnjevanja zahtev ni podelila licence za prihodnjo sezono. "Koprčani licence za 1. SKL niso prejeli, saj niso izkazali izpolnitve nekaterih obveznih finančnih kriterijev. Oboji lahko na izdano odločbo z novimi dokazili in v predpisanem roku vložijo pritožbo na Pritožbeni senat za licenciranje, sicer pa v tekmovalni sezoni 2020/2021 lahko nastopijo v 4. SKL," so zapisali na Košarkarski zvezi Slovenije.

Pristopili h konkretnemu reševanju

Včeraj so imeli v obalnem mestu sejo kluba, na kateri so premlevali možnosti za nadaljnje delovanje. Usoda kluba je v zraku, če se finančna slika ne bo uredila. "Trenutno delujoče delovna skupina kluba se je sestala takoj, bo pa po prejetju odločbe komisije za licenciranje ustrezno ravnala. Takoj bomo pristopili h konkretnemu reševanju še tistih kriterijev, ki niso bili ustrezno rešeni do sedaj ter v predpisanem roku podali Pritožbenemu senatu za licenciranje ustrezno dokumentacijo. Za reševanje je klub odgovoren tudi do svojih sponzorjev, pokroviteljev, podpornikov, navijačev in do tistih, s katerimi so dogovori urejeni," so v uradnem sporočilu za javnost zapisali pri Kopru Primorski.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Klub je bil v zadnjih letih izjemno uspešen na slovenskem in regionalnem prostoru. Postal je slovenski prvaki, dvakrat pokalni prvak, najboljši je bil v drugi ABA ligi, v osrednjem regionalnem tekmovanju pa je v tej sezoni osvojil odlično šesto mesto.

A denar kroji usodo vseh sredin in nič drugače ni v Kopru, kjer so imeli med sezono že obilico težav, potem ko so nosilci kluba zaradi neizplačevanja zapustili Koper. Težave pri pridobivanju sredstev za nadaljnje delo so še vedno prisotne, a v Kopru verjamejo, da bodo postopek pozitivno rešili in bodo v prihodnji sezoni še vedno v druščini slovenskih prvoligašev.