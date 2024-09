Po koncu lanske sezone in izteku pogodbe s Cedevito Olimpijo se je 22-letni Luka Ščuka prvič v karieri podal na tuje, in sicer natančneje v Nemčijo, kjer je podpisal za ekipo Braunschweig. Slovenec je v nedeljo s svojo ekipo odigral prvo tekmo v nemški ligi BBL in takoj močno opozoril nase. Ob zmagi s 96:77 nad Bambergom, katerega barve brani še en slovenski košarkar Nik Dragan (2 točki, 4 skoki), je Ščuka v slabih 29 minutah na parketu dosegel kar 26 točk (5/8 za 2, 4/8 za 3, 4/4 prosti meti) in deset skokov. Nad njegovo predstavo je bil navdušen tudi nemški zvezdnik Dennis Schröder.

Konec tedna se je izkazal tudi naturalizirani košarkar Josh Nebo, ki je z milansko Olimpio v italijanskem superpokalu po podaljšku z 98:96 ugnal Virtus Bologno. Ta je tako prvič po treh letih ostala brez lovorike na začetku sezone. Novopečeni član Milana in slovenski reprezentant Nebo je ob 20 točkah, prispeval še devet skokov in tri blokade ter bil eden najboljših posameznikov evroligaške ekipe.

