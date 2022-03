Mateju Erjavcu nov štiriletni mandat, protikandidata ni imel

Člani Košarkarske zveze Slovenije so dosedanjemu predsedniku Mateju Erjavcu dodelili nov štiriletni mandat. Tako bo postal drugi predsednik z najdaljšim stažem na čelu KZS. Več let ji je predsedoval le Dušan Šešok, ki je bil predsednik od 1996 do 2010.

Matej Erjavec, ki je predsednik KZS postal 2014, na volilni skupščini ni imel protikandidata, prejel pa je vseh 52 glasov prisotnih članov. Na položaju podpredsednikov KZS ostajata Igo Gruden in Gregor Griljc.

"KZS čakata vsaj dve res izjemno zahtevni leti"

"Članom Košarkarske zveze Slovenije se zahvaljujem za ponovno izkazano zaupanje. Vodenje krovne košarkarske organizacije v Sloveniji je zame velika čast in hkrati obveznost. Veselim se nadaljnjega dela z ekipo odličnih in uigranih sodelavcev. Košarkarsko zvezo Slovenije čakata vsaj dve res izjemno zahtevni leti. Pred nami je namreč zelo delovno in tekmovalno ter organizacijsko intenzivno obdobje. Letos bodo slovenske moške in ženske reprezentance vseh starostnih kategorij nastopile na rekordnem številu tekmovanj v zgodovini zveze. Prihodnje leto pa nas čaka organizacija ženskega eurobasketa, ki je tako finančno, kot organizacijsko velik izziv in priložnost za dodaten razvoj ženskega športa in hkrati za promocijo Slovenije v Evropi. Glede na težke čase izzivov ne bo zmanjkalo niti na klubskem področju, kjer si skupaj s klubi želimo dvigniti raven ligaških tekmovanj," je po izvolitvi dejal Erjavec.

Nekdanji košarkar Janč, Parkljev in Slovana Matej Erjavec je univerzitetni diplomirani pravnik in že od leta 2003 uspešen odvetnik z lastno odvetniško pisarno. Pred tem je bil strokovni sodelavec Okrožnega sodišča v Ljubljani ter sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani. Preden je zasedel predsedniško mesto Košarkarske zveze Slovenije, je kot zunanji pravni strokovnjak sodeloval s podjetjem EP 2013, d.o.o. in s tem pomagal pri organizaciji eurobasketa 2013.

Prisotni člani Košarkarske zveze Slovenije so izglasovali tudi pet članov nadzornega odbora, ki ga sestavljajo Primož Pusar, Jernej Osterman, Tomo Tiringer, Valter Bogataj in Borut Jereb. Člani častnega razsodišča še naprej ostajajo Uroš Jakopič, Jože Ulčar in Barbara Konečnik.

