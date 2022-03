Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turnir mladih košarkarjev evrolige je iz Münchna prestavljen v Ljubljano, je sporočilo vodstvo evrolige. Priložnost za dokazovanje z vrstniki iz Evrope pred domačo publiko je tako dobila tudi ekipa Cedevite Olimpije do 18 let.

Turnir Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament, ki bo v Stožicah od 15. do 17. aprila, je eden od štirih kvalifikacijskih. Zmagovalci turnirjev bodo nato od 19. do 21. maja nastopili na članskem zaključnem turnirju evrolige v Beogradu.

V Stožicah bodo igrale mlade ekipe Albe Berlina, Brna, poljske Gdynie, Bassana iz Italije, Real Madrida, ekipe Ljubljana, Žalgirisa in Cedevite Olimpije.