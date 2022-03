Slovenska reprezentantka iz Rusije: Trenutne razmere res niso preproste

Eva Lisec je že več let ena od ključnih igralk slovenske košarkarske reprezentance. Šestindvajsetletna košarkarica v tej sezoni brani barve Dinama iz Kurska, ki je zaradi trenutnih razmer pred kratkim ostal brez nastopov v evroligi. "Hočemo osvojiti rusko prvenstvo, to je zdaj naš glavni cilj," iz Rusije sporoča slovenska reprezentantka.

Slovenska košarkarica Eva Lisec se je januarja lani preselila v Rusijo, kjer brani barve Dinama iz Kurska. Sezono je začela izjemno, septembra je bila v evroligi okronana za najboljšo igralko meseca in hkrati postala prva košarkarica s tovrstnim nazivom, saj so v ženski evroligi tovrstno priznanje uvedli šele letošnjo sezono. Tudi sicer je bila v tej sezoni ena od najboljših posameznic v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju, kjer si je klubsko slačilnico nekaj časa delila tudi z reprezentančno soigralko Niko Barič, ta je v začetku februarja našla novo domovanje v Turčiji.

Z Dinamom iz Kurska je trenutno na drugem mestu ruskega prvenstva. Foto: Guliverimage

A nato je sledil zasuk. Zaradi vojne v Ukrajini in sankcij proti ruskim klubom se je evropska pot kluba slovenske košarkarice prisilno končala. O neljubem položaju ne želi pretirano govoriti, osredotočena je predvsem na košarko in svoje predstave. Rusijo je v tem obdobju zapustilo tudi nekaj tujih košarkaric, predvsem Američank. "Zdaj hočemo osvojiti rusko prvenstvo, to je naš glavni cilj. Sezono sem začela odlično, potem sem si tik pred reprezentančnim premorom zvila gleženj, zato je nekoliko upadla tudi moja forma, zdaj pa spet prihajam v svoj ritem. Seveda trenutne razmere res niso preprosta, a osredotočena sem na košarko. Do konca sezone imamo še mesec in pol, naš cilj pa je jasen," pravi 26-letna košarkarica, ki je pred tem igrala v Franciji za Roche Vendee Basket, preizkusila pa se je tudi v Italiji.

"Vedno, ko sem s prejšnjimi klubi hodila v Rusijo na gostovanja v Kursk, mi to mesto ni bilo nikoli ljubo. A potem, ko si enkrat tu, je zadeva povsem drugačna. Sploh soigralke so res super, dobro se ujamemo. Minus je zagotovo to, da je ves čas zima, včasih tudi po dva tedna ne vidimo sonca. Je malce drugače od vseh mest prej, življenje je na povsem drugačnih obratih, a tega se navadiš," pravi slovenska reprezentantka.

"Še vedno je težko ob selitvi v tujino, a na to se navadiš, saj veš, zakaj si tam. To je naša služba, je veliko odrekanja, a ti košarka hkrati veliko da. Zdaj sem v Rusiji pol sezone igrala tudi z Niko (Barič, op. p.), tako da je bilo vse skupaj veliko lažje," pojasnjuje 193 centimetrov visoka košarkarica, ki v ruskem prvenstvu v povprečju dosega 10,4 točke, 6,4 skoka in 1,8 asistence na tekmo.

Menjava na selektorskem mestu jo je presenetila. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Menjava na selektorskem mestu jo je presenetila

Liščeva je poleg odlične klubske kariere že več let tudi eden izmed nepogrešljivih členov slovenske izbrane vrste. Od te se je oktobra po več letih kot selektor poslovil Damir Grgić, ki ga je zamenjal Grk Georgios Dikaioulakos. "Iskreno, z dekleti te zamenjave nismo pričakovale, nekaj se je o tem govorilo, ko se je zares zgodilo, je bil za nas vse kar velik šok. A stvari so se obrnile, kot so se, in upam, da bomo zdaj z Georgiosom naredile korak naprej. To, kar smo dosegle z Damirjem in njegovim štabom, je bilo vrhunsko, zdaj pa upam, da bomo vsi skupaj storili še korak dalje, sploh na domačem evropskem prvenstvu, ki se nezadržno bliža," se je proti letu 2023 in domačemu EuroBasketu obrnila slovenska košarkarica.

Prvi cikel pod vodstvom novega selektorja je morala Eva novembra zaradi poškodbe gležnja izpustiti. "Dekleta so dejala, da so v tistem reprezentančnem oknu veliko trenirala. A tudi na njegov sistem se bomo navadile, vsak trener ima pač svoj sistem," pravi Liščeva, ta na naslednjem evropskem prvenstvu upa na uspeh slovenske izbrane vrste, ki je bila na zadnjih dveh evropskih prvenstvih na desetem mestu. Na lanskem prvenstvu stare celine je nekdanja članica Celja v povprečju na štirih tekmah dosegla 17,3 točke na tekmo. Ob naslednjem velikem tekmovanju zdaj v slovenskem taboru upajo na pomoč domačih navijačev.

Na domačem EuroBasketu upa na veliko podporo s tribun. Foto: Vid Ponikvar

"Najprej upam, da takrat ne bo koronavirusa in ukrepov (smeh, op. p.). S puncami si želimo podpore domačih navijačev, želim si, da bi videli, da tudi ženske znamo igrati dobro košarko. Užitek bo igrati doma, upam, da bomo kot ekipa naredile korak v pravo smer in da nam uspe preboj med najboljše. S tem bi se približale boljši možnosti uvrstitve na svetovno prvenstvo pa potem olimpijskim igram. Najpomembnejše bo, da bomo mentalno pripravljene na ta korak naprej," pravi košarkarica, ki spada med najboljše evropske centre, ob tem pa šele prihaja v najboljša košarkarska leta.

"Za prihodnost ne želim veliko razmišljati in govoriti. Želim si le, da bi bila zdrava in srečna, kjerkoli že bom, s tem pa verjamem, da bodo prišli tudi novi uspehi," je še prepričana 26-letnica.

