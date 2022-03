Ilirija z novim trenerjem do prve zmage

V 4. krogu lige Nova KBM so košarkarji kluba Nutrispoint Ilirija , ki jih bo do konca sezone kot glavni trener vodil Stipe Modrić, z 88:75 premagali Ggd Šenčur in vknjižili prvo zmago v ligi za prvaka. Cedevita Olimpija je že v ponedeljek s 75:64 v ponovitvi finala pokalnega tekmovanja ugnala Helios Suns.

V torek so košarkarji Nutrispoint Ilirija pod vodstvom novega trenerja, sicer dosedanjega pomočnika Stipeta Modrića, le prišli do prve zmage v ligi za prvaka. Z 88:75 so premagali Ggd Šenčur. Šiškarji so vodili skoraj vso tekmo, že v prvi četrtini ušli na +16, a ob polčasu so se gostje približali na 42:36.

Nadaljevanje se je odvijalo po domačih željah, Ilirija si je v 30. minuti priigrala najvišjo prednost na tekmi (72:52), a tudi to ni bilo dovolj za povsem miren konec tekme. Šenčur je dve minuti pred koncem zaostajal le še štiri točke (75:79), a so nato gostitelji strnili vrste in slavili prvo zmago. K tej je največ točk, 22, prispeval Miha Cerkvenik, 16 jih je dodal Dejan Milašinović, Robert Jurkovič pa 15 točk. Pri Šenčurju je Ramo Rizvić 18 točkam dodal šest skokov in štiri podaje, Dino Murić pa 17 točkam 11 skokov in tri asistence.

Luka Ščuka je bil s 15 točkami in 17 skoki najučinkovitejši igralec tekme. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Dan po zmagi Ljubljančanov v ligi Aba, ko so v derbiju kroga pred polnim Tivolijem premagali Partizan, je Ljubljančane čakala nova naloga na domači sceni. A velika večina "prvokategornikov" med zmaji je dobila prosto, saj so gostje kot že nekajkrat v tem tekmovanju na parket poslali svojo pomlajeno zasedbo. Edini, ki je igral na obeh tekmah, je bil tako Marko Radovanović.

A tudi ta mlada postava je bila trd oreh za Domžalčane, ki so v tekmo vstopili kot vodilna in po treh krogih še neporažena ekipa. Največ težav sta domačim povzročala Luka Ščuka in Dan Duščak, ki pri nedeljski predstavi nista igrala, tokrat pa sta bila v glavnih vlogah. Prvi je že v prvem polčasu dosegel dvojni dvojček, na koncu je končal pri 15 točkah in 17 skokih.