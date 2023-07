Kakšna čast, Španci se bodo poklonili Dončiću

V Madrid se je preselil še kot deček, nato pa hitro dokazal, kakšen talent poseduje. Luka Dončić je izstopal do te mere, da je z madridskim Realom že kot najstnik osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Španci so ga hitro vzljubili, postal je eden najbolj priljubljenih košarkarjev v deželi aktualnih evropskih in svetovnih prvakov. Po nepozabnem podvigu s slovensko reprezentanco, ko je leta 2017 stopil na evropski vrh, se je odločil za nov izziv v karieri.

Pred šestimi leti je pomagal Sloveniji do zgodovinskega uspeha, naslova evropskega prvaka v košarki. Foto: Vid Ponikvar

Preselil se je na drugo stran velike luže, napredoval iz leta v leto, čaral na igrišču in kot paradni konj Dallas Mavericks navduševal do te mere, da si je prislužil težko prigarano vlogo enega najbolj spoštovanih košarkarskih zvezdnikov na svetu. Pri 24 letih kuje nove načrte za prihodnost. Po neposrečeni sezoni v ligi NBA, kjer je strelsko blestel kot še nikoli v karieri, a je izostala večja pomoč soigralcev, v Dallasu ne manjka kadrovskih menjav. Prihaja do sprememb, številni novinci pa bi lahko olajšali delo osrednjima zvezdnikoma ekipe, Dončiću in Kyrieju Irvingu, s tem pa bi lahko Mavericks napovedali boj za najvišja mesta. V prejšnji sezoni so bili od njih oddaljeni tako veliko, da se sploh niso uvrstili v končnico.

Reprezentanci se bo pridružil konec meseca

S treningi v državnem dresu bo začel v začetku avgusta. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Slovenski košarkarski dragulj ima tako v nadaljevanju kariere ogromne izzive, ki pa niso povezani le s klubsko, ampak tudi z reprezentančno košarko. Leta 2021 je navduševal na olimpijskem turnirju na Japonskem, kjer je Slovenijo do ''lesene'' medalje, lani pa se mu je v Nemčiji, čeprav je začetni del tekmovanja, na katerem so Slovenci branili naslov evropskega prvaka, še kako obetal, ponesrečilo.

V četrtfinalu je nepričakovano trčil ob poljsko čer, a se mu kmalu obeta nova priložnost, da obnori slovenske košarkarske navdušence. Pozno poleti bo Slovenija nastopila na svetovnem prvenstvu. Četrtič v zgodovini državne samostojnosti in prvič, odkar v njenem dresu nastopa Dončić. Luka se bo pripravam izbrane vrste pridružil konec meseca, do takrat pa ga čaka še nekaj poletnih užitkov na Hrvaškem.

Posebno priznanje za Dončića in Kerra

Izkušeni Sergio Rodriguez je letos pomagal Realu do evropskega naslova. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Prihodnji mesec čaka Slovenijo nastop na prestižnem mednarodnem turnirju v Malagi, kjer se bo pomerila tako s Španijo kot tudi ZDA. V obeh izbranih vrstah ne manjka Dončićevih znancev in prijateljev, tako da velja v Andaluziji pričakovati izjemno vzdušje, ki ga bodo s prihodom oplemenitili tudi številni slovenski navijači.

Med turnirjem pa bo Dončić deležen velike časti. Španska košarkarska zveza (FEB) mu bo v sodelovanju s španskim športnim dnevnikom Marca podelila posebno nagrado za košarkarske dosežke. To se bo zgodilo 10. avgusta na gala prireditvi v Malagi, na kateri se bo trlo znanih športnih imen.

Nekdanji Dončićev soigralec pri Realu Sergio Rodriguez bo prejel nagrado za najboljšega španskega igralca, ki je prehitel preostale kandidate (Sergio Llull, Darío Brizuela in Santi Aldama), Willy Hernangomez bo nagrajen, ker je lani postal MVP EuroBasketa 2022, podobna usoda čaka njegovega brata Juancha Hernangomeza, ki je bil najboljši košarkar finala evropskega prvenstva. Nagrado za najboljšo špansko košarkarico bo prejela Alba Torrens, ki si je na nedavnem evropskem prvenstvu, ta je potekal tudi v Ljubljani, z dobrimi predstavami zagotovila mesto v idealni postavi tekmovanja.

Nova sezona lige NBA se bo začela 24. oktobra. Foto: Reuters

Nagrad pa ne bodo prejemali le Španci oziroma Španke, ampak bodo priznanja podeljena tudi tujcem. Tako bodo posebno nagrado za košarkarske dosežke prejeli Dončić, ki ga Španci poznajo zelo dobro, in trener Golden State Warriors, lanskoletnih prvakov lige NBA, ter aktualni ameriški selektor Steve Kerr. Na podelitvi naj bi priznanja izročil nekdanji zvezdnik španske košarke, zdaj pa prvi mož španske krovne zveze Jorge Garbajosa, slovenska košarka pa je s tem dobila nov dokaz o tem, kako srečna je lahko, da lahko računa na tako izvrstnega ambasadorja v košarkarskem svetu, kot je samozavestni in še kako ambiciozni Dončić.