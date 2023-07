Slovenski selektor pred zelo zahtevno odločitvijo

Slovensko košarkarsko izbrano vrsto še manj kot dva tedna ločita od začetka priprav na letošnje svetovno prvenstvo. Selektor Aleksander Sekulić je na priprave vpoklical 20 košarkarjev, Luka Dončić, Vlatko Čančar in Mike Tobey se bodo reprezentanci pridružili kasneje, tako da bo za začetek pod budnim očesom slovenskega strokovnega štaba treniralo 17 košarkarjev. Ti se bodo borili za mesto med najboljšo dvanajsterico, ki bo konec avgusta potovala na Okinavo. Pred začetkom delovnega poletja smo se sprehodili skozi klubske sezone vseh 20 kandidatov, za katerimi so bolj ali manj uspešna klubska poglavja.

Čeprav se kolesje letošnjega reprezentančnega poletja sploh še ni zavrtelo, pa je že zdaj jasno, da bo pred slovenskim strokovnim štabom težka naloga. Poleg tega, da bo želja po dobrem rezultatu zaradi razočaranja na lanskem evropskem prvenstvu še toliko večja, pa bo že pred začetkom prvenstva pomembna odločitev, katerih dvanajst košarkarjev bo v Aziji predstavljalo slovenske barve. Čeprav je ogrodje ekipe bolj ali manj jasno in so vloge vodilnih že zdaj dodobra razdeljene, pa bo zelo pomembna odločitev tudi to, kdo bodo slovenski aduti s klopi in kdo bodo tvorci pomembne timske kohezivnosti in povezanosti, ki je na velikih tekmovanjih v veliki meri pomembnejša od individualnih predstav posameznikov.

Vodilna vloga bo nedvomno tako kot že zadnjih nekaj let pripadla Luki Dončiću, ki bo moral po slovesu Gorana Dragića in poškodbi Eda Murića prevzeti pomembno vlogo vodje tudi zunaj parketa. Dončić je po ekspresnem koncu sezone v ligi NBA, kjer je njegov Dallas ostal brez končnice, lačen reprezentančnega uspeha, ob tem pa je v zadnjem času ogromen korak naprej storil tudi glede svoje fizične priprave. Dončić je v tej sezoni igral na 66 tekmah lige NBA, na katerih je v povprečju dosegal 32,4 točke, 8,6 skoka in osem asistenc na srečanje.

Še kako pomembna vloga bo letos zagotovo pripadla drugemu slovenskemu košarkarju, ki igra v ligi NBA, Vlatku Čančarju, ki je z Denverjem osvojil šampionski prstan. Čeprav je imel v končnici obrobno vlogo, pa je v rednem delu sezone nekajkrat dokazal, da lahko brez težav igra tudi v najmočnejši ligi na svetu. Priložnost je dobil na 60 tekmah, v katerih se je v povprečju podpisal pod pet točk, 2,1 skoka in 1,3 asistence na obračun.

Slovenska izbrana vrsta v tej reprezentančni akciji ne bo mogla računati na Eda Murića. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Težave s poškodbami

Pomemben del ogrodja slovenske izbrane vrste že vrsto let predstavljajo tudi Jaka Blažič, Klemen Prepelič in Zoran Dragić, ki pa jim pretekle klubske sezone skoraj zagotovo ne bodo ostale v najlepšem spominu. Blažič, ki je pred začetkom sezone Cedevito Olimpijo zamenjal za turški Bahcesehir, je imel skozi dolgo obdobje sezone hude težave s hrbtom, v Turčiji je zaigral le na 13 tekmah s povprečjem 5,2 točke in 2,2 skoka na obračun. Po koncu sezone se je že poslovil od turškega kluba, tako kot njegova forma pa za zdaj ostaja uganka tudi njegov klubski status.

Podobno kot Blažič pa se je po koncu sezone od svojega klubskega okolja poslovil tudi Prepelič, ki je končal sodelovanje z Valencio, tuji košarkarski novinarji pa ga že dlje časa povezujejo z morebitnim prestopom v Panathinaikos, a za zdaj 30-letni košarkar ostaja osredotočen na reprezentančno poletje. Prepelič je imel med sezono nekaj težav s poškodbo mečne mišice, v španskem prvenstvu je z Valencio zaigral na 23 tekmah s povprečjem 6,6 točke in 2,9 asistence na srečanje, medtem ko je v evroligi dosegal po 7,1 točke in 3,1 asistence.

Klemen Prepelič je po treh letih končal sodelovanje z Valencio. Foto: AP / Guliverimage

Poškodbe pa so zaznamovale sezono Zorana Dragića, ki je zaradi poškodbe stegenske mišice izpustil že konec lanskega evropskega prvenstva in začetek nove sezone s Cedevito Olimpijo, po vrnitvi je imel še težave s komolcem, tako da se je šele proti koncu pretekle sezone vrnil v pravi ritem tekem. V ligi ABA je v povprečju na 12 tekmah dosegal 8,2 točke in 4,2 skoka na srečanje, medtem ko je v EuroCupu na osmih tekmah v statistiko vpisal po 11,9 točke in 3,5 asistence. A tako kot Blažič in Prepelič zdaj Dragić polno pripravljen in željan pričakuje novo veliko reprezentančno tekmovanje.

Komu vloga naturaliziranega košarkarja?

Ena izmed zahtevnejših dilem čaka selektorja Aleksandra Sekulića pri odločitvi, komu bo na svetovnem prvenstvu pripadla vloga naturaliziranega košarkarja. Jordanu Morganu ali Miku Tobeyju? Morgan je v preteklem obdobju za turški Konyaspor v turški ligi BSL dosegal po 17,8 točke in 7,6 skoka na srečanje, ob tem pa je bil v zadnjem obdobju tudi pomemben člen slovenske izbrane vrste v kvalifikacijah za uvrstitev na SP. A na zadnjih dveh velikih tekmovanjih je vloga naturaliziranega košarkarja pripadla Tobeyju, ki pa v dresu Barcelone med sezono ni dobil prave priložnosti za dokazovanje. V španski ligi ACB se je na 18 tekmah podpisal pod 4,5 točke in 3,3 skoka na tekmo, medtem ko je v evroligi njegova statistika znašala 5,9 in 2,9 skoka na obračun. Američan s slovenskim potnim listom bo tako kot še nekaj njegovih reprezentančnih soigralcev pred novo sezono zamenjal klubsko sredino.

Jordan Morgan je Sloveniji pomagal tudi v kvalifikacijah. Foto: FIBA

Poleg naturalizirane moči ima v zadnjih letih pod košem stalno vlogo Žiga Dimec. Ta se je v zadnji sezoni meril pod koši druge japonske lige, v dresu Nishinomiya Storks pa je v vlogi prvega centra zaigral na kar 55 tekmah s povprečjem 11,6 točke in 7,5 skoka na obračun.

Selitve in mlada moč

Pestra klubska sezona pa je za še enim članom zlate odprave iz leta 2017 Alekseja Nikolića. 28-letni košarkar je v pretekli sezoni zaigral za kar tri klube. Najprej je branil barve ekipe Dinamo Sassari iz Sardinije, nato se je decembra preselil k Brescii, zatem pa se je maja preselil h ekipi Gran Canarie, ki jo vodi Jaka Laković. Največ priložnosti za igro je dobil v dresu Brescie, kjer je v italijanskem prvenstvu na 18 tekmah dosegal 7,3 točke, v Eurocupu pa na enajstih tekmah s 6,3 točke in štiri asistence. Selitev med sezono pa je doživel tudi 21-letni Gregor Glas, ki je klubsko leto začel kot član Partizana, nato je podpisal sodelovanje s Cedevito Olimpijo, ki pa ga je takoj zatem posodila v vrste Mornarja, kjer je Glas za razliko od Partizana dobival pravo priložnost za dokazovanje. V ligi ABA je v povprečju dosegal po 12,9 točke, med drugim je februarja postal tudi najkoristnejši igralec kroga.

Gregor Glas Foto: Vid Ponikvar

Ekspresno pa si je v zadnjem letu dni svoje mesto v slovenski članski zasedbi izboril Žiga Samar, ki je v pretekli sezoni kot posojeni košarkar berlinske Albe igral za Hamburg Towers. Zaigral je na vseh 54 tekmah v sezoni tako v nemški ligi BBL kot v EuroCupu, v katerem je ob 9,8 točke dosegal še 6,1 asistence na srečanje. Poleg Samarja je imel v zadnjih kvalifikacijskih oknih pomembno vlogo tudi Urban Klavžar. Ta se je v pretekli sezoni kalil v dresu španske Murcie, za katero je v španskem prvenstvu zaigral na osmih tekmah s povprečjem dveh točk na tekmo.

Vrnitev odpisanega

Kot povratnik v reprezentanco se vrača Gregor Hrovat, ki je lani kot zadnji nepričakovano izpadel iz zasedbe, ki je igrala na EuroBasketu, nato pa v kvalifikacijah ni zaigral. Zdaj se je znova znašel na Sekulićevem seznamu, potem ko je v dresu francoskega Dijona v tej sezoni dodobra opozoril nase s povprečjem 11,9 točke in 4,3 skoka na srečanje v francoskem prvenstvu.

Gregor Hrovat se po lanskem razočaranju, ko ni bil uvrščen med dvanajsterico za evropsko prvenstvo, zdaj vrača v izbrano vrsto. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Na Slovaškem si je v zadnjem obdobju kruh služil Miha Lapornik, ki je bil prav tako eden izmed pomembnejših členov reprezentance v kvalifikacijah za nastop na SP. Lapornik je za Levicke Patriote dosegal 17 točk. Jakob Čebašek je za romunsko Contanto zaigral na 26 tekmah s povprečjem 11,2 točke na obračun. Prva sezona v tujini pa je za Binetom Prepeličem, ki je v Belgiji za Spirou Basket zaigral na 25 tekmah, na katerih je dosegal po 7,6 točke in 6,4 skoka. Še eden izmed mlajših košarkarjev, ki bodo čakali na svojo priložnost, je Saša Ciani, ki je kot posojeni košarkar Cedevite Olimpije igral pri Cedeviti Junior v hrvaškem prvenstvu (11,1 točke in 6,9 skoka na 27 tekmah).

V Sloveniji sta si kruh služila Jurij Macura in Blaž Mahkovic. Macura je imel med sezono nekaj težav s poškodbami, s Krko je sicer osvojil drugo ligo ABA, za katero je zaigral na devetih tekmah (12,2 točke in 6,9 skoka), medtem ko je Mahkovic že zadnjih nekaj sezon stalni član Helios Suns (16,2 točke, 4,1 skoka). Edini debitant v dvajseterici slovenske izbrane vrste pa je 23-letni Aljaž Kunc, ki je član ekipe Iowa State Cyclones v ameriški študentski ligi NCAA. Ta je za svojo univerzo zaigral na 23 tekmah s povprečjem 7,1 točke in 4,1 skoka na tekmo.

Preberite še: