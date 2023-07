Vse manj skrivnosti, Američani brez velikega pompa

Tako kot strokovni štab slovenske košarkarske reprezentance so karte pred začetkom priprav na letošnje svetovno prvenstvo začele razkrivati tudi nekatere preostale reprezentance, ki bodo na bližajočem se prvenstvu na Japonskem, Indoneziji in Filipinih med glavnimi favoriti za končni uspeh.

Medtem ko večina košarkarjev še uživa na odmorih po napornih klubskih sezonah, pa se je delo že začelo za strokovne štabe reprezentanc, ki sestavljajo ekipe oziroma imena, ki bodo letošnje poletje kandidirala za nastop na svetovnem prvenstvu. Po napovedih Fibe glavni favoriti za naslov Američani so že razkrili dvanajsterico, ki bo lovila šesto zlato odličje na svetovnih prvenstvih in ki bo predvsem skušala popraviti vtis z zadnjega svetovnega prvenstva, na katerem je reprezentanca ZDA zasedla šele sedmo mesto. Čeprav v tokratni zasedbi vsaj po imenu ne izstopa noben superzveznik, pa bodo med glavnimi akterji zagotovo nekdanji soigralec Luke Dončića pri Dallasu in prijatelj Jalen Brunson, Anthony Edwards in Tyrese Haliburton.

Selektor Steve Kerr bo računal tudi na najboljšega obrambnega igralca lige NBA Jarena Jacksona jr. in Walkerja Kesslerja, ki je bil uvrščen med najboljšo postavo novincev v ligi NBA. V zasedbi ZDA bosta med drugim še Paolo Banchero, ki je zavrnil poziv Italije, in Austin Reaves, ki je med drugim prečrtal možnost igranja za Nemčijo. Američane sicer v prvem delu prvenstva čakajo tekme z Jordanijo, Grčijo in Novo Zelandijo, kot zadnji pa se je ekipi pridružil košarkar New York Knicks Josh Hart.

Vincent Collet s Francijo spada v ožji krog favoritov za visoka mesta. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Kot smo že poročali, je brez ovinkarjenja celotno zasedbo 12 košarkarjev že predstavil tudi francoski selektor Vincent Collet. Čeprav je novi zvezdnik lige NBA Victor Wembanyama pred dnevi sporočil, da bo izpustil letošnje svetovno prvenstvo, in čeprav so se v francoski izbrani vrsti dolgo zaman nadejali prihoda Joela Embiida, pa bo francoski selektor Vincent Collet na letošnjem svetovnem prvenstvu lahko računal na dvanajsterico, ki bi mu jo zavidal praktično vsak trener. Pod vodstvom 60-letnega francoskega strokovnjaka bo igrala četverica iz lige NBA. Med drugim bodo francoski dres nosili Rudy Gobert, Evan Fournier, Nicolas Batum in član Dallas Mavericks Frank Ntilikina.

Avstralci z zasedbo NBA

Med reprezentancami, ki po ocenah Fibe zasedajo najboljših pet mest v napovedih za prvenstvo, vprašaj tako ostaja le še pri branilki naslova Španiji. Poleg Američanov, Francozov in Slovencev so namreč kandidate za nastop na svetovnem prvenstvu razkrili tudi Avstralci. Bronasta ekipa z zadnjih olimpijskih iger je razkrila 18 košarkarjev. Avstralci imajo v svoji zasedbi kar deset košarkarjev, ki igrajo v ligi NBA, med drugim Dallasov Josh Green, Patty Mills, Matisse Thybulle, Joe Ingles, Jock Landale, Matthew Dellavedova, Xavier Cooks, Jack White, Dyson Daniels in Josh Giddey.

Kristaps Porzingis je pred dnevi podpisal za Boston Celtics, poleti pa bo prvi igralec Latvije. Foto: Reuters

Še posebej zgodovinsko in nepozabno pa bo letošnje poletje za vedno neugodno tekmico Latvijo, ki bo prvič v zgodovini nastopila na svetovnem prvenstvu. Latvijski selektor Luca Banchi bo na začetku priprav računal na 24 košarkarjev. Tudi tu bosta v ospredju dva, sicer zdaj že nekdanja Dončićeva soigralca, Kristaps Porzingis, ki je pred dnevi podpisal za Boston Celtics, in Davis Bertans, ki se je v menjavi na dan nabora preselil k Oklahomi City Thunder. Ob tem bosta v latvijski zasedbi tudi Rolands Šmits in Arturs Kurucs, ki sta z Žalgirisom oziroma Baskonio v tej sezoni igrala v evroligi.

Košarkarski svet zdaj predvsem poleg španske izbrane vrste čaka tudi na razkritje zasedb, ki bosta predstavljali Srbijo in Grčijo – predvsem, ali bosta na seznamu tudi prvak NBA in MVP finalne serije Nikola Jokić pri Srbih in Giannis Antetokounmpo, ki ima težave s poškodbo, pri Grčiji. Svojih orožij niso razkrile niti reprezentance Gruzije, Zelenortskih otokov in Venezuele, ki bodo v prvem delu prvenstva na Japonskem nasprotnice slovenske izbrane vrste v skupini F.

(Širši) seznami reprezentanc za SP (13/32): Avstralija: Xavier Cooks, Dyson Daniels, Matthew Dellavedova, Dante Exum, Sam Froling, Josh Giddey, Chris Goulding, Josh Green, Joe Ingles, Nick Kay, Jock Landale, Thon Maker, Will McDowell-White, Patty Mills, Keanu Pinder, Duop Reath, Matisse Thybulle, Jack White. Črna gora: Vasilije Baćović, Luka Bogavac, Igor Drobnjak, Bojan Dublević, Andrija Grbović, Emir Hadžibegović, Aleksa Ilić, Nikola Ivanović, Đorđije Jovanović, Vladimir Mihailović, Zoran Nikolić, Kendrick Perry, Petar Popović, Jonah Radebaugh, Dino Radončić, Nemanja Radović, Marko Simonović, Andrija Slavković, Radosav Spasojević, Mašan Vrbica, Zoran Vučeljić, Nikola Vučević, Balša Živanović, Fedor Žugić. Filipini: Rhenz Abando, Japeth Aguilar, Justin Brownlee, Jordan Clarkson, AJ Edu, Poy Erram, June Mar Fajardo, Jordan Heading, Ange Kouame, Jamie Malonzo, Chris Newsome, Calvin Oftana, Bobby Ray Parks Jr., CJ Perez, Roger Ray Pagoy, Dwight Ramos, Kiefer Ravena, Thirdy Ravena, Kai Sotto, Carl Tamayo, Scottie Thompson. Francija: Nicolas Batum, Nando De Colo, Moustapha Fall, Evan Fournier, Sylvain Francisco, Rudy Gobert, Mathias Lessort, Frank Ntilikina, Elie Okobo, Yakuba Ouattara, Terry Tarpey, Guerschon Yabusele. Iran: Matin Aghajanpoor, Jalal Aghamiri, Hasan Aliakbari, Mohammad Amini, Mohsen Asgarinia, Parsa Falah, Aron Geramipoor, Amirali Gholizadeh, Peter Grigorian, Hamed Haddadi, Pouyan Jalalpoor, Mohammad Jamshidi, Arsalan Kazemi, Sajjad Mashayekhi, Meysam Mirzaei, Hossein Mokarian, Salar Monji, Rasoul Mozafari, Sajjad Pazrofteh, Mohammad Mehdi Rahimi, Navid Rezaifar, Mohammad Shahrian, Mohammad Torabi, Sina Vahedi, Behnam Yakhchali, Amirhossein Yazarlou, Nosrat Yazarloo. Japonska: Seiya Ando, Matthew Aquino, Yudai Baba, Aki Chambers, Luke Evans, Nick Fazekas, Rui Hachimura, Shuta Hara, Tenketsu Harimoto, Josh Hawkinson, Makoto Hiejima, Soichiro Inoue, Akira Jacobs, Ren Kanechika, Koya Kawamata, Yuki Kawamura, Yuya Nagayoshi, Yudai Nishida, Yutaro Suda, Kai Toews, Yuki Togashi, Keisei Tominaga, Hugh Watanabe, Yuta Watanabe, Hirotaki Yoshii. Kitajska: Zhao Jiwei, Zhang Zhenlin, Fu Hao, Cheng Shuaipeng, Yu Jiahao, Sun Minghui, Zhu Junlong, Hu Jinqiu, He Xining, Zhou Peng, Zhao Rui, Hu Mingxuan, Du Runwang, Fang Shuo, Zeng Fanbo, Cui Yongxi, Wang Zhelin, Zhou Qi. Latvija: Rodions Kurucs, Mareks Mejeris, Kristaps Porzingis, Davis Bertans, Dairis Bertans, Janis Timma, Rolands Šmits, Arturs Strautinš, Janis Strelnieks, Artis Ate, Janis Berzins, Klavs Gavars, Rihards Lomazs, Aigars Skele, Andrejs Gražulis, Martins Laksa, Marcic Steinbergs, Anžejs Pasečniks, Karlis Silins, Toms Leimanis, Arturs Kurucs, Roberts Berzins, Arturs Žagars, Kristers Zoriks. Nemčija: Isaac Bonga, Oscar Da Silva, Niels Giffey, Justus Hollatz, Maxi Kleber, David Kramer, Leon Kratzer, Maodo Lo, Andreas Obst, Dennis Schröder, Christian Sengfelder, Daniel Theis, Johannes Thiemann, Johannes Voigtmann, Franz Wagner, Moritz Wagner, Nick Weiler-Babb, Jonas Wohlfarth-Bottermann. Nova Zelandija: Corey Webster, Dan Fotu, Ethan Rusbatch, Finn Delany, Flynn Cameron, Hyrum Harris, Issac Fotu, Izayah Le’Afa, Jordan Hunt, Shea Ili, Jordan Ngatai, Kruz Perrott Hunt, Reuben Te Rangi, Sam Mennenga, Sam Timmins, Tai Webster, Taine Murray, Taylor Britt, Tohi Smith-Milner, Walter Brown, Yanni Wetzell Slonokoščena obala: Charles Abouo, Moulare Assemian, Cedric Bah, Mohamed Bambaa, Zamba Camara, Karamoko Cisse, Matt Costello, Maxence Dadiet, Jean Phillipe Dally, Souleyman Diabate, Sire Dieng, Dominique Diomande, Seydougou Fofana, Vafessa Fofana, Sanogo Ismael, Jean Francois Kebe, Bazoumana Kone, Mohamed Ulrich Kra, Francois Kuyo, Lionel Kouadio, Jonathan Lawore, Oka Lukou, Kone Moussa, Landry Ouinsou, Tape Patrick, Alex Polythress, Amadou Sidibe, Aboubacar Traore, Kevin Yebo, Yann Zebihiu, Nisre Zouzoua. Slovenija: Jaka Blažič, Saša Ciani, Vlatko Čančar, Jakob Lovrenc Čebašek, Žiga Dimec, Luka Dončić, Zoran Dragić, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Urban Klavžar, Aljaž Kunc, Miha Lapornik, Jurij Macura, Blaž Mahkovic, Jordan Morgan, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Klemen Prepelič, Žiga Samar, Mike Tobey. ZDA: Jalen Brunson, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Austin Reaves, Paolo Banchero, Mikal Bridges, Josh Hart, Brandon Ingram, Jaren Jackson Jr., Cam Johnson, Walker Kessler, Bobby Portis

Prva Fibina neuradna lestvica favoritov za letošnje SP: 1. ZDA

2. Španija

3. Francija

4. Avstralija

5. Slovenija

6. Kanada

7. Nemčija

8. Srbija

9. Grčija

10. Brazilija

